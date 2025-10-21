Trump bolondot csinál Zelenszkijből: váratlanul visszavonta a sorsfordító nyilatkozatát, nincs többé remény Ukrajnának – ez igazi gyomros
Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban kijelentette, hogy nagy reményeket fűz a budapesti békecsúcshoz, ahol Vlagyimir Putyinnal próbálja meg lezárni az orosz-ukrán háborút. Ezzel kapcsolatban azonban Zelenszkij szempontjából megdöbbentő kijelentéseket tett: szerinte ugyanis már nem biztos, hogy Ukrajna győzhet.
Donald Trump gyorsan lezárná ezt a háborút is
Az amerikai elnök újságírói kérdésekre reagálva arról beszélt, hogy „már csak egy háború maradt”, amit rendeznie kell – utalva az orosz–ukrán konfliktusra. Szerinte a helyzetet különösen nehézzé teszi, hogy „mindkét vezető gyűlöli egymást”, ami szerinte jelentősen megnehezíti a békefolyamatot.
„Oroszország és Ukrajna… azt hiszem, eljutunk a békéig, de ez egy nagyon csúnya ügy lett, mert két vezető van, akik tényleg gyűlölik egymást. Ez megnehezíti a helyzetet” – mondta.
A háború kimeneteléről is kérdezték, és Trump ezúttal visszafogottabban fogalmazott:
Nem hiszem, hogy Ukrajna meg fogja nyerni, bár a háborúban bármi megtörténhet.
Ez a kijelentés éles váltás a négy héttel ezelőtti álláspontjához képest, amikor a New York-i ENSZ-közgyűlésen még azt sugallta, hogy Ukrajna képes lehet visszafoglalni minden megszállt területét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor „nagy váltásnak” nevezte az amerikai álláspontot, és a nemzetközi közvélemény is úgy értelmezte, hogy Washington új szakaszba lépett a konfliktusban.
Az alaszkai Putyin-Trump-csúcstalálkozó nem hozott áttörést, és bár a múlt héten ismét telefonon beszéltek, Trump retorikája visszafogottabb lett, miközben a Fehér Házban is egyeztetett Zelenszkijjel a területi kérdésekről.
Trump kijelentései arra utalnak, hogy az Egyesült Államok a békés lezárás felé próbálja terelni a konfliktust, de Ukrajna számára egyre kisebb az esély a győzelemre. Ha a következő hetekben elindul egy tűzszüneti tárgyalási folyamat, az elnök mostani szavai segíthetik a kommunikáció előkészítését, miközben a nemzetközi diplomácia figyelme ismét Kijev és Moszkva ügyére koncentrálódik.
Budapesti békecsúcs: megkérdezték Orbán Viktortól, beviszi-e Trump és Putyin elé Kárpátalja autonómiáját? – azonnal megérkezett a miniszterelnök válasza
Történelmi pillanat lehet a Budapestre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozó, amely alkalmat adhatna Kárpátalja ügyének napirendre vételére. Orbán Viktor leszögezte: a kormány minden lehetséges alkalommal képviseli az autonómia kérdését, de egyelőre a találkozó előkészítése zajlik.