Rendkívüli: Donald Trump azonnali utasítást adott az amerikai atomfegyverek tesztjére, a hadsereg rögtön végrehajtja a parancsot – ez a válasz Putyinnak

„Az Amerikai Egyesült Államok több nukleáris fegyverrel rendelkezik, mint bármelyik másik ország. Ezt az első hivatali időszakom alatt valósítottuk meg, beleértve a meglévő fegyverek teljes korszerűsítését és felújítását is. A hatalmas pusztító ereje miatt utáltam ezt megtenni, de nem volt más választásom!” – írta szerda éjjel, a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében Donald Trump.

Donald Trump elrendelte az atomfegyvertesztek újrakezdését / Fotó: Shutterstock

Az amerikai elnök hozzátette, hogy ebben az összevetésben Oroszország a második, Kína pedig messze lemaradva a harmadik helyen áll, azonban 5 éven belül be fogja érni az Egyesült Államokat.

„Mivel más országok is végeznek kísérleti programokat, utasítottam a Hadügyminisztériumot, hogy kezdje meg nukleáris fegyvereink tesztelését, hogy egyenlő feltételekkel rendelkezzünk, mint a többi nagyhatalom. Ez a folyamat azonnal megkezdődik” – jelentette ki posztjában Trump.

A közösségi oldalon közzétett bejelentésre nem sokkal a Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreaában tartott találkozója előtt került sor.

Az Egyesült Államok a nevadai kísérleti telepen 1992 szeptemberében végrehajtott föld alatti robbantás óta nem végzett atomfegyvertesztet. Ugyanabban az évben George H. W. Bush elnök moratóriumot hirdetett az atomtesztekre. Az Egyesült Államok elnöke azonban bizonyos feltételek mellett jogosult új atomtesztek engedélyezésére.

Az elnöki bejelentést követően Dina Titus nevadai demokrata képviselő törvénytervezet készítését jelentette be az új tesztek megakadályozására.

Vlagyimir Putyin bejelentésére adott választ Donald Trump

Vlagyimir Putyin nemrég jelentette be a Burevesztnyik nukleáris meghajtású és atomfegyverrel felszerelhető manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által 1996-ban elfogadott atomfegyverteszt-stop szerződést az Egyesült Államok nem ratifikálta, Oroszország pedig 2023 végén visszavonta ratifikációját. A kilencvenes évek óta egyikük sem hajtott végre tesztrobbantást.

Az Egyesült Államok és Oroszország között kötött New START nukleáris leszerelési megállapodás érvényessége 2026 februárjában lejár, és jelenleg nincs érdemi tárgyalás a meghosszabbításáról. A Kreml nyilatkozata szerint a megállapodás újbóli megkötése nem reális.