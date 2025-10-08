Tele volt droggal a kocsija, mégsem tudott fizetni a kútnál – ez buktatta le az osztrák kábítószer-kereskedőt

A tájékoztatás szerint a töltőállomás munkatársai hívtak rendőrt a 37 éves férfihez, ugyanis nem tudta kifizetni a tankolást. A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan és italszagot áraszt, ezért alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. Kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett gépjárművezetői engedéllyel, mert az osztrák hatóságok korábban ittas vezetés miatt bevonták – közölte az MTI.
Az autó átvizsgálásakor a csomagtartóban négy darab 150 literes szemeteszsákot találtak a rendőrök, teletömve zöld színű növényi anyaggal. Az előzetes szakértői vélemény szerint a 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.
A férfit előállították, majd drogtesztet végeztek, ami kimutatta a THC fogyasztását.
Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták, és kezdeményezték a letartóztatását.
A NAV Repülőtéri Igazgatósága hatalmas drogszállítmány elfogását jelentette az elmúlt hónapban. Az összehangolt rendészeti fellépés ellenére a csempészek újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak a kábítószer szállítására. A csempészek új módszerekhez nyúlnak:
süteményesdobozokba, csokoládécsomagolásba, sőt ülőpárnák belsejébe rejtik az árut, ám ezek a próbálkozások sorra meghiúsulnak a pénzügyőrök éberségének köszönhetően.
A NAV munkatársai a postai és teherforgalmi ellenőrzéseken több alkalommal találtak kannabiszt: a helyszínen alkalmazott gyorstesztek minden esetben pozitív eredményt adtak. Az összesen 77 kilogramm csempészett árut a pénzügyőrök lefoglalták, és feljelentést tettek az illetékes rendőrhatóságon.
Az egyik legsúlyosabb esetben 66 kilogramm kannabiszt próbáltak ülőpárnák belsejébe rejtve eljuttatni a címzett számára. A csomag röntgenes vizsgálata már gyanút keltett, amit Jilse, a NAV szolgálati kutyája is megerősített. A párnák felvágásakor vákuumcsomagolásban kerültek elő a tiltott anyagok. A kiemelt ügy vizsgálatát a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.