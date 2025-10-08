Tele volt droggal a kocsija, mégsem tudott fizetni a kútnál – ez buktatta le az osztrák kábítószer-kereskedőt

A tájékoztatás szerint a töltőállomás munkatársai hívtak rendőrt a 37 éves férfihez, ugyanis nem tudta kifizetni a tankolást. A rendőröknek feltűnt, hogy a sofőr járása bizonytalan és italszagot áraszt, ezért alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív eredményt mutatott. Kiderült, hogy a férfi nem rendelkezett gépjárművezetői engedéllyel, mert az osztrák hatóságok korábban ittas vezetés miatt bevonták – közölte az MTI.

Csaknem 14 kilogramm drogot találtak az osztrák férfi autójában / Fotó: Shutterstock

Az autó átvizsgálásakor a csomagtartóban négy darab 150 literes szemeteszsákot találtak a rendőrök, teletömve zöld színű növényi anyaggal. Az előzetes szakértői vélemény szerint a 13,69 kilogramm lefoglalt növény kábítószernek minősül.

A férfit előállították, majd drogtesztet végeztek, ami kimutatta a THC fogyasztását.

Az osztrák férfit a nyomozók őrizetbe vették, kábítószer birtoklása bűntett, ittas járművezetés vétség, valamint járművezetés bódult állapotban vétség miatt kihallgatták, és kezdeményezték a letartóztatását.

Mindenkit lebuktatott Jilse, a drogkereső kutya

A NAV Repülőtéri Igazgatósága hatalmas drogszállítmány elfogását jelentette az elmúlt hónapban. Az összehangolt rendészeti fellépés ellenére a csempészek újabb és újabb trükkökkel próbálkoznak a kábítószer szállítására. A csempészek új módszerekhez nyúlnak:

süteményesdobozokba, csokoládécsomagolásba, sőt ülőpárnák belsejébe rejtik az árut, ám ezek a próbálkozások sorra meghiúsulnak a pénzügyőrök éberségének köszönhetően.

A NAV munkatársai a postai és teherforgalmi ellenőrzéseken több alkalommal találtak kannabiszt: a helyszínen alkalmazott gyorstesztek minden esetben pozitív eredményt adtak. Az összesen 77 kilogramm csempészett árut a pénzügyőrök lefoglalták, és feljelentést tettek az illetékes rendőrhatóságon.

Az egyik legsúlyosabb esetben 66 kilogramm kannabiszt próbáltak ülőpárnák belsejébe rejtve eljuttatni a címzett számára. A csomag röntgenes vizsgálata már gyanút keltett, amit Jilse, a NAV szolgálati kutyája is megerősített. A párnák felvágásakor vákuumcsomagolásban kerültek elő a tiltott anyagok. A kiemelt ügy vizsgálatát a Nemzeti Nyomozó Iroda végzi.