Újabb pofont kaptak a drogkartellek: brutális támadást indított az USA – senki sincs biztonságban a Csendes-óceánon
Újabb siker a drogháborúban: az Egyesült Államok hadserege hétfőn három célzott csapást mért négy hajóra a Csendes-óceán keleti térségében – közölte Pete Hegseth védelmi miniszter kedden. A támadásokban tizennégy ember meghalt, egy túlélőt pedig a mexikói hatóságok mentettek ki.
A hadművelet egy sorozat része: az elmúlt hetekben az amerikai erők legalább nyolc hasonló támadást hajtottak végre a Karib-tengeren, Venezuela partjai közelében. Ezekben mintegy negyven ember vesztette életét – a Trump-adminisztráció szerint mindannyian drogcsempészek voltak.
Ezek a narko-terroristák ismert csempészútvonalakon haladtak, és kábítószert szállítottak. Az akció nemcsak a kartelleket károsította meg, hanem több ezer amerikai életét mentette meg a veszélyes drogok eltávolításán keresztül
– fogalmazott Hegseth az X-en, hozzátéve, hogy a mentést Mexikó koordinálta, de nem részletezte, mi lesz a túlélő sorsa.
A kongresszusban azonban egyre nő az aggodalom amiatt, hogy a Trump-adminisztráció nem tájékoztatja a törvényhozást a titokban végrehajtott hadműveletekről. Rand Paul, Kentucky republikánus szenátora a Fox Newsnak nyilatkozva „törvényen kívüli, bírósági felhatalmazás nélküli kivégzéseknek” nevezte a támadásokat.
Más republikánus képviselők viszont védelmükbe vették az akciókat, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államoknak joga van fellépni a nemzetközi vizeken zajló drogcsempészet ellen.
Korábban a szenátusban elbukott egy kétpárti háborús hatáskörök korlátozásáról szóló indítvány, amely megakadályozta volna az adminisztrációt a Venezuelát érintő katonai akciókban.
Új korszakba lépett az amerikai drogháború
A mostani támadások illeszkednek a Trump-kormány felerősödő latin-amerikai stratégiájába, amely a kábítószer-útvonalak katonai felszámolását tűzte ki célul. A kritikusok szerint azonban az amerikai hadsereg gyakorlatilag a nemzetközi jog határán kívül működik, és civil áldozatok is előfordulhatnak.
A Pentagon egyelőre nem közölt részleteket arról, milyen hírszerzési információk alapján hajtják végre a támadásokat, de a Fehér Ház kitart amellett, hogy ezek a lépések „az amerikai nép biztonságát szolgálják”.
A feszültség viszont nő: több latin-amerikai ország – köztük Mexikó és Kolumbia – jelezte, hogy vizsgálatot indít a térségben végrehajtott amerikai hadműveletek ügyében.
