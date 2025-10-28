Deviza
Újabb pofont kaptak a drogkartellek: brutális támadást indított az USA – senki sincs biztonságban a Csendes-óceánon

Az amerikai hadsereg újabb halálos csapásokat hajtott végre a Csendes-óceánon, miközben Venezuelánál is folytatja a gyanús hajók elleni akciókat. A Trump-kormány szerint az USA végre újra komolyan veszi a kartellek elleni drogháborút – a kongresszus egy része viszont már „törvényen kívüli kivégzésekről” beszél.
VG
2025.10.28., 17:40

Újabb siker a drogháborúban: az Egyesült Államok hadserege hétfőn három célzott csapást mért négy hajóra a Csendes-óceán keleti térségében – közölte Pete Hegseth védelmi miniszter kedden. A támadásokban tizennégy ember meghalt, egy túlélőt pedig a mexikói hatóságok mentettek ki.

drogháború
Az amerikai hadsereg újabb halálos csapásokat hajtott végre a Csendes-óceánon, tovább fokozva a drogháborút a térségben / Fotó: AFP

A hadművelet egy sorozat része: az elmúlt hetekben az amerikai erők legalább nyolc hasonló támadást hajtottak végre a Karib-tengeren, Venezuela partjai közelében. Ezekben mintegy negyven ember vesztette életét – a Trump-adminisztráció szerint mindannyian drogcsempészek voltak.

Ezek a narko-terroristák ismert csempészútvonalakon haladtak, és kábítószert szállítottak. Az akció nemcsak a kartelleket károsította meg, hanem több ezer amerikai életét mentette meg a veszélyes drogok eltávolításán keresztül

– fogalmazott Hegseth az X-en, hozzátéve, hogy a mentést Mexikó koordinálta, de nem részletezte, mi lesz a túlélő sorsa.

A kongresszusban azonban egyre nő az aggodalom amiatt, hogy a Trump-adminisztráció nem tájékoztatja a törvényhozást a titokban végrehajtott hadműveletekről. Rand Paul, Kentucky republikánus szenátora a Fox Newsnak nyilatkozva „törvényen kívüli, bírósági felhatalmazás nélküli kivégzéseknek” nevezte a támadásokat.

Más republikánus képviselők viszont védelmükbe vették az akciókat, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államoknak joga van fellépni a nemzetközi vizeken zajló drogcsempészet ellen.

 

Korábban a szenátusban elbukott egy kétpárti háborús hatáskörök korlátozásáról szóló indítvány, amely megakadályozta volna az adminisztrációt a Venezuelát érintő katonai akciókban.

Új korszakba lépett az amerikai drogháború

A mostani támadások illeszkednek a Trump-kormány felerősödő latin-amerikai stratégiájába, amely a kábítószer-útvonalak katonai felszámolását tűzte ki célul. A kritikusok szerint azonban az amerikai hadsereg gyakorlatilag a nemzetközi jog határán kívül működik, és civil áldozatok is előfordulhatnak.

A Pentagon egyelőre nem közölt részleteket arról, milyen hírszerzési információk alapján hajtják végre a támadásokat, de a Fehér Ház kitart amellett, hogy ezek a lépések „az amerikai nép biztonságát szolgálják”.

A feszültség viszont nő: több latin-amerikai ország – köztük Mexikó és Kolumbia – jelezte, hogy vizsgálatot indít a térségben végrehajtott amerikai hadműveletek ügyében.

Amerikai drogháború: fentanilt szállító tengeralattjárót robbantott fel a haditengerészet – egyre forróbb a hangulat a Karib-tengeren

Új, brutális szakaszába léphet az amerikai drogháború. Donald Trump szerint az amerikai hadsereg megsemmisített egy fentanilt szállító tengeralattjárót, amely Latin-Amerikából tartott az Egyesült Államok felé.

 

 

