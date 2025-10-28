Újabb pofont kaptak a drogkartellek: brutális támadást indított az USA – senki sincs biztonságban a Csendes-óceánon

Újabb siker a drogháborúban: az Egyesült Államok hadserege hétfőn három célzott csapást mért négy hajóra a Csendes-óceán keleti térségében – közölte Pete Hegseth védelmi miniszter kedden. A támadásokban tizennégy ember meghalt, egy túlélőt pedig a mexikói hatóságok mentettek ki.

Az amerikai hadsereg újabb halálos csapásokat hajtott végre a Csendes-óceánon, tovább fokozva a drogháborút a térségben / Fotó: AFP

A hadművelet egy sorozat része: az elmúlt hetekben az amerikai erők legalább nyolc hasonló támadást hajtottak végre a Karib-tengeren, Venezuela partjai közelében. Ezekben mintegy negyven ember vesztette életét – a Trump-adminisztráció szerint mindannyian drogcsempészek voltak.

Ezek a narko-terroristák ismert csempészútvonalakon haladtak, és kábítószert szállítottak. Az akció nemcsak a kartelleket károsította meg, hanem több ezer amerikai életét mentette meg a veszélyes drogok eltávolításán keresztül

– fogalmazott Hegseth az X-en, hozzátéve, hogy a mentést Mexikó koordinálta, de nem részletezte, mi lesz a túlélő sorsa.

A kongresszusban azonban egyre nő az aggodalom amiatt, hogy a Trump-adminisztráció nem tájékoztatja a törvényhozást a titokban végrehajtott hadműveletekről. Rand Paul, Kentucky republikánus szenátora a Fox Newsnak nyilatkozva „törvényen kívüli, bírósági felhatalmazás nélküli kivégzéseknek” nevezte a támadásokat.

Más republikánus képviselők viszont védelmükbe vették az akciókat, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államoknak joga van fellépni a nemzetközi vizeken zajló drogcsempészet ellen.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

Korábban a szenátusban elbukott egy kétpárti háborús hatáskörök korlátozásáról szóló indítvány, amely megakadályozta volna az adminisztrációt a Venezuelát érintő katonai akciókban.

Új korszakba lépett az amerikai drogháború

A mostani támadások illeszkednek a Trump-kormány felerősödő latin-amerikai stratégiájába, amely a kábítószer-útvonalak katonai felszámolását tűzte ki célul. A kritikusok szerint azonban az amerikai hadsereg gyakorlatilag a nemzetközi jog határán kívül működik, és civil áldozatok is előfordulhatnak.

A Pentagon egyelőre nem közölt részleteket arról, milyen hírszerzési információk alapján hajtják végre a támadásokat, de a Fehér Ház kitart amellett, hogy ezek a lépések „az amerikai nép biztonságát szolgálják”.