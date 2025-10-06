Oroszország nem bírta tovább, megmagyarázta Európának, kik küldik rá a drónokat: „Ügynökeink és vakondjaink a mi parancsunkra várnak”

Indokolatlanok és alaptalanok az európai vezetők azon nyilatkozatai, amelyek az uniós országok felett észlelt azonosítatlan dróntevékenységet Oroszországgal hozzák összefüggésbe – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

Egyre nagyobb riadalmat okoznak a drónok Európában / Fotó: ANP via AFP

"Európában sok politikus hajlamos ma mindenért Oroszországot hibáztatni. Mindig alaptalanul és indokolatlanul teszik ezt. Így viszonyulunk ezekhez a vádakhoz" – fogalmazott Peszkov. A Kreml szóvivője azt tanácsolta az általa bírált európai politikusoknak, hogy szélesítsék látókörüket, ahelyett, hogy minden azonosítatlan drónindítást Oroszországgal hoznának összefüggésbe.

"A történet ezekkel a drónokkal legalábbis furcsa. De nincs semmi ok Oroszországot vádolni ezzel kapcsolatban" – mondta. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max nevű, új orosz hivatalos messengeren elindított csatornáján az Európában észlelt azonosítatlan drónokkal kapcsolatban több lehetséges magyarázatot sorolt fel.

Az első helyen ukrán provokációt említett, amelyek célja szerinte az lehet, hogy fellendítsék az Ukrajnának történő fegyverszállításokat és kiprovokálják a háború folytatását. Ezt a lehetőséget a politikus valószínűnek nevezte, megjegyezve ugyanakkor, hogy egy közönséges drónt általában nyomon lehet követni.

Rámutatott, hogy rengeteg ukrán menekült él Európában, akiknek biztonságosabb drónokat reptetni, mint a fronton lenni. Elméletileg lehetséges, de mégis kétséges verziónak mondta egy oroszbarát földalatti mozgalom tevékenységét az EU destabilizálásának céljából.

Az országunkkal rokonszenvező emberek nem fogják vaktában pazarolni erőforrásaikat azzal, hogy előlépnek az illegalitásból. Ügynökeink és vakondjaink a mi parancsunkra várnak

– fogalmazott humorosan a politikus. A volt elnök és kormányfő szerint az európai szakszolgálatok így ellenőrzik légvédelmi rendszereik ellenállóképességét. Nem zárta ki azt sem, hogy a drónokkal helyi huligánok vagy semmittevők szórakozgatnak.

Emlékeztetett: azt a lehetőséget, miszerint közvetlen Oroszországból indított dróntámadásokról lenne szó, Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kizárta. Putyin azt hangoztatta, hogy Moszkvának nincs köze ezekhez az incidensekhez, és hangot adott azon feltételezésének, miszerint európai politikusok ezekkel a megrendezett incidensekkel akarják elterelni a lakosság figyelmét országuk fontosabb belső problémáiról.