Ez még Zelenszkijtől is új: egyszerre kilenc nyugati országnak támadt neki, Magyarország kimaradt, de nem végleg

Oroszország a háború negyedik évében is képes haditechnikai alkatrészekhez jutni, hogy fegyvereket gyártson. Oroszország a vasárnap végrehajtott nagy léptékű légi támadásában több száz rakétát és drónt vetett be, amelyekben több mint 102 ezer külföldi gyártású alkatrész található – írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában. Az elnök felsorolta a felelősöket is, ezek közt nem kapott helyet Magyarország. Végül azért hazánk, és Orbán Viktor sem maradt ki a szórásból.

Fotó: Middle East Images via AFP

Zelenszkij szerint az alkatrészek az Egyesült Államokból, Kínából, Tajvanról, az Egyesült Királyságból, Németországból, Svájcból, Japánból, Dél-Koreából és Hollandiából származnak. Hozzátette: az amerikai vállalatok gyártanak átalakítókat például Kh–101-es rakétákhoz és Geran drónokhoz, valamint szenzorokat a Kinzsal rakétákhoz.

Kínában és Tajvanon legalább ötvenféle alkatrész készül minden egyes drónhoz, miközben Svájc gyártja a mikrovezérlőket, az Egyesült Királyság pedig a drónok repülési irányításához szükséges mikrokomputereket. Japánból származnak az optoizolátorok, Németországból a kapcsolók, Hollandiából a processzorok, Dél-Koreából a szervomotorok és csapágyak.

A politikus bejelentette: Ukrajna újabb szankciókat készít elő azon országok és vállalatok ellen, amelyek segítik Oroszországot a háború fenntartásában. A kapcsolódó javaslatokat már megküldték a nyugati partnereknek annak érdekében, hogy megakadályozzák az alkatrészellátás körüli rendszerek működését.

A G7-országok képviselői a héten üléseznek, és várhatóan átfogó döntés születik a témában. Zelenszkij szerint kulcsfontosságú, hogy minden olyan megkerülő utat lezárjanak, amelyen keresztül Oroszország alkatrészekhez juthat, hiszen ezzel tudja folytatni a háborút és ártalmas támadásait.

