Elege lett a bénázásból a Ryanair hírhedt vezérének, kiosztotta Brüsszelt – de O'leary most túl messzire ment, utolérheti Putyin haragja

A Ryanair vezérigazgatója bírálta az EU-t, amiért nem védte meg az európai repülőtereket, és kijelentette, hogy a légi forgalmat megzavaró engedély nélküli drónokat le kell lőni.
„Miért nem lőjük le ezeket a drónokat?” – kérdezte O'Leary a POLITICO-nak adott interjújában, amikor az európai repülőtereken történt közelmúltbeli drónbetörésekről kérdezte brüsszeli lap.
„Három héttel ezelőtt a működésünket megzavarta, hogy drónok átrepültek Lengyelország felett, és a lengyel repülőtereket négy órára lezárták” – mondta a légitársaság vezérigazgatója, utalva egy Oroszországnak tulajdonított incidensre.
„A múlt héten a dán repülőtereket zárták le körülbelül két órára” – tette hozzá, utalva a koppenhágai és az aalborgi repülőtereken történt behatolásokra. Ugyanakkor a drónfal felállítását ő sem tartja megoldásnak. Andrius Kubilius védelmi biztos ezt a kezdeményezést helyezte a „Keleti Szárnyfigyelő” program középpontjába, amely szerinte megvédené az egész kontinenst a biztonsági fenyegetéstől.
A légitársaság vezetője már a koppenhágai csúcstalálkozó előtt is támadta az uniós vezetőket:
Nincs hitem az európai vezetőkben, akik teáznak és kekszet esznek. Ha még a Franciaország feletti átrepüléseket sem tudják megvédeni, mi esélyünk van arra, hogy megvédjenek minket Oroszországtól? Nincs bizalmam von der Leyenben sem. Szerintem haszontalan, és le kellene mondania.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.