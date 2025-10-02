Elege lett a bénázásból a Ryanair hírhedt vezérének, kiosztotta Brüsszelt – de O'leary most túl messzire ment, utolérheti Putyin haragja

A Ryanair vezérigazgatója bírálta az EU-t, amiért nem védte meg az európai repülőtereket, és kijelentette, hogy a légi forgalmat megzavaró engedély nélküli drónokat le kell lőni.

Michael O'leary szerint a légteret zavaró drónokat egyszerűen le kell lőni / Fotó: AFP



„Miért nem lőjük le ezeket a drónokat?” – kérdezte O'Leary a POLITICO-nak adott interjújában, amikor az európai repülőtereken történt közelmúltbeli drónbetörésekről kérdezte brüsszeli lap.

„Három héttel ezelőtt a működésünket megzavarta, hogy drónok átrepültek Lengyelország felett, és a lengyel repülőtereket négy órára lezárták” – mondta a légitársaság vezérigazgatója, utalva egy Oroszországnak tulajdonított incidensre.

„A múlt héten a dán repülőtereket zárták le körülbelül két órára” – tette hozzá, utalva a koppenhágai és az aalborgi repülőtereken történt behatolásokra. Ugyanakkor a drónfal felállítását ő sem tartja megoldásnak. Andrius Kubilius védelmi biztos ezt a kezdeményezést helyezte a „Keleti Szárnyfigyelő” program középpontjába, amely szerinte megvédené az egész kontinenst a biztonsági fenyegetéstől.

A légitársaság vezetője már a koppenhágai csúcstalálkozó előtt is támadta az uniós vezetőket:

Nincs hitem az európai vezetőkben, akik teáznak és kekszet esznek. Ha még a Franciaország feletti átrepüléseket sem tudják megvédeni, mi esélyünk van arra, hogy megvédjenek minket Oroszországtól? Nincs bizalmam von der Leyenben sem. Szerintem haszontalan, és le kellene mondania.



