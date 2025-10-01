Közösen gyártana drónokat Románia és Ukrajna

Ukrajnával együttműködve gyártana drónokat Románia, hogy megvédje az ország légterét a fenyegetésektől – erősítette meg Oana Toiu román külügyminiszter kedden. A tárcavezető szerint a NATO keleti szárnyának megerősítése stratégiai fontosságú, különösen a légvédelem területén. Ezért van szükség szerinte az országnak együttműködésekre, például Ukrajnával a védekező drónok területén.

A drónok ellen ma már az elhárító drónok jelentik a megoldást / Fotó: Anadolu via AFP (illusztráció)

Az ukrán drónok segíthetik a román légtér védelmét

A Kyiv Independent összefoglalója felidézi, hogy az utóbbi időben többször megsértették orosz drónok Románia légterét, miután az országnak mintegy 650 kilométer hosszú határa van Ukrajnával. Toiu szerint az együttműködésnek gyors eredményei lehetnek. Múlt heti sajtóhírek szerint Bukarest uniós forrásokat felhasználva gyártana közösen drónokat Ukrajnával, építve annak harcedzett technológiájára.

A tervek szerint Románia mintegy 16,6 milliárd eurót kapna a fegyverkezési SAFE programon keresztül, ami Ilie Bolojan miniszterelnök szerint elegendő, hogy a GDP 1 százalékának megfelelő katonai kiadást fedezzen öt éven keresztül.

Fokozódik a feszültség a NATO keleti szárnyán

A NATO keleti szárnyán egyre nagyobb a feszültség, miután a katonai szövetség vadászgépei orosz drónokat lőttek le Lengyelország felett, de Észtország vagy épp Dánia légterét is megzavarták orosz drónok.

Bár Románia számos légvédelmi rendszerrel rendelkezik az F–16-os vadászgépektől a Patriot rakétákon és a HIMARS-on át rövid hatótávolságú dél-koreai Chiron rakétákig és német Gepard légvédelmi ágyúig, az olcsó drónok ellen ezek a fegyverek sokszor nem gazdaságosak. Mindeközben Ukrajna egyre több drónelhárító drónt képes gyártani.

Denisz Smihal ukrán hadügyminiszter szerint az ország akár napi ezer elhárító drónt is képes bevetni.

Az európai együttműködések mellett Volodimir Zelenszkij a közelmúltban arról beszélt, hogy Kijev egy 90 milliárd dolláros, amerikai fegyverek vásárlását célzó megaüzletre készül, valamint ezzel párhuzamosan egy drónüzletre is, melynek során az Egyesült Államok vásárolna be ukrán drónokból.