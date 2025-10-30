Újabb drónzápor zúdult az éjjel Oroszországra – a hadsereg 170-et semmisített meg

Az orosz védelmi minisztérium szerint a legtöbb pilóta nélküli repülő szerkezetet, 48-at a brjanszki, 21-et a voronyezsi, 16-ot a Nyizsnyij Novgorod-i régió légterében fogtak el vagy lőttek le. A moszkvai régió felett kilenc drónt semlegesítettek, közülük hat tartott az orosz főváros felé.

Dróntámadás: újabb drónzápor zúdult Oroszországra / Fotó: Middle East Images via AFP

Izsevszk, Volgográd, Vlagyikavkaz, Groznij, Magasz , valamint Vnukovo és Domogyedodovo (Moszkva) repülőterén átmeneti korlátozásokat vezettek be.

Nem kellett sokat várni az újabb nagy támadásra

Szerda hajnalban konkrétan Moszkva fölött észlelték a drónokat, lelőtték őket. Október 28-án késő este és október 29-én kora reggel bejelentették, hogy állítólag legalább hét drónt lőttek le Moszkva és a régió felett. A Roszaviacija képviselője arról számolt be, hogy korlátozták az érkezéseket és indulásokat Moszkva és más városok repülőterein. A korlátozásokat azóta feloldották – írja a Pravda. Ezzel egy időben

az Uljanovszki területen fekvő Novoszpasszkijban az olajfinomítót is támadták.

A Shot hírügynökség jelentése szerint a lakosok Novoszpasszkij külvárosában éjfél körül öt-nyolc robbanást hallottak. Villanásokat és motorzúgást is jelentettek. A régió kormányzója, Olekszij Russzkij szerint visszaverték egy pilóta nélküli repülőgép támadását. Nincsenek áldozatok. A különleges mentőegységek a törmelékhullások helyszínén dolgoznak. Robbanásokat hallottak a Mari Köztársaságban is. Szemtanúk tűzvészt észleltek Orsanka településen és beszámolók szerint megtámadták a mari olajfinomítót is.