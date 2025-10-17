Deviza
A lengyelek meg merték csinálni: megszégyenítették Németországot, Donald Tusk győzelmi nyilatkozatott tett – "Az Északi Áramlat 2 ügye lezárva"

Lengyelország megtagadja a szabotázzsal gyanúsított ukrán férfi kiadatását.
Andor Attila
2025.10.17, 18:26
Frissítve: 2025.10.17, 18:51

A Varsói Kerületi Bíróság nemhogy megtagadta az ukrán férfi kiadatását, de elrendelte azonnali szabadon bocsátását is.  2022 szeptemberében, hét hónappal azután, hogy Moszkva megkezdte Ukrajna elleni invázióját , egy sor víz alatti robbanás károsította az Északi Áramlat csővezetékeit .
„A lengyel bíróságnak nincsenek bizonyítékai ebben az ügyben, mivel a német fél csak nagyon általános információkat küldött” – idézte Dariusz Lubowski bírót a PAP lengyel hírügynökség.

Északi Áramlat 2
Donald Tusk már eddig is amellett érvelt, hogy Lengyelország ne adja ki az Északi Áramlat 2 feltételezett felrobbantóját/  Fotó: Artur Widak / AFP

A bíró azt is állította, hogy az állítólagos szabotázs egy „katonai műveletnek” minősül, ami „nem illegális”. Azt állította, hogy

 a gyanúsított állítólag Kijev nevében cselekedett, ami azt jelenti, hogy „csak az ukrán állam viselhet felelősséget ezért a cselekményért.”

Hozzátette, hogy  Németországnak különben sincs joghatósága az ügyben, mivel az nemzetközi vizeken történt.

Lengyelország ellenezte a vezetéket

Donald Tusk miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést.

„Az ügy lezárva.” – mondta Tusk. 

Az Északi Áramlat 2 problémája nem az, hogy felrobbantották. A probléma az, hogy megépítették 

– mondta Tusk egy X-en megjelent bejegyzésben a hónap elején. Donald Tusk miniszterelnök már a hónap elején a Szejmben a gyanúsított átadása ellen érvelt, arra utalva, hogy az nem szolgálja Lengyelország nemzeti érdekeit.

Lengyelország régóta bírálja a csővezetékeket, mondván az növeli Németország függőségét az orosz gáztól. Ezt a nézetet osztotta az EU és a NATO keleti szárnyán található más államok , valamint Ukrajna és az Egyesült Államok is.

A kiadatási kérelem dilemmát jelentett a centrista és EU-párti miniszterelnök számára , akit az ellenzéki nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) és a szélsőjobboldali Konföderációs Párt azzal vádolt, hogy meghajolt a német érdekek előtt . 

A varsói regionális ügyészség szóvivője, Piotr Skiba csütörtökön azt nyilatkozta, hogy jogi okokból nehéz lenne nem átadni a gyanúsítottat Németországnak. 

„Nagyon nehéz olyan okot találni, amely miatt ne adhatnánk át a németeknek.”

A férfi védőügyvédje, Tymoteusz Paprocki varsói újságíróknak azt nyilatkozta, hogy az ítélet „jelzést küldött Németországnak”, és megmutatta, hogy a törvényt nem szabad „nagyobb érdekek érdekében eszközölni”.

Egyetlen csoport sem vállalta a felelősséget a csővezetékekben keletkezett károkért, Ukrajna pedig tagadta az érintettségét .

 

 

