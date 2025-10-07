Botrányos nyilatkozatot tett Tusk az Északi Áramlat felrobbantásáról: Lengyelország megtagadja a németek kérését, Ukrajnát választja – "Nem az a baj, hogy felrobbant"

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden Varsóban, Inga Ruginiene új litván kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: Lengyelország nem akarja kiadni Németországnak azt az ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsítanak.
Lengyelországnak nem érdeke kiadni őt egy idegen államnak, és ez nem is lenne tisztességes
– jelentette ki Tusk, nem kis kárt okozva a lengyel-német diplomáciai kapcsolatokban.
A gyanúsított, Volodimir Z., akiről azt feltételezik, hogy a 2022-es szabotázsakcióban búvárként vett részt, múlt héten került lengyel őrizetbe. A német hatóságok szerint a férfi egy, a Balti-tengeren hajózó csoport tagja volt, amely távirányítású robbanószerkezeteket helyezett el a tenger alatti vezetékpárokon Bornholm szigetének közelében.
Tusk azonban más irányba terelte a hangsúlyt. Szerinte az igazi szégyen nem a robbantás, hanem maga a projekt volt.
„Az Északi Áramlat kapcsán azoknak kellene szégyenkezniük, akik annak megépítése mellett döntöttek” – fogalmazott. Szerinte a vezeték Moszkva európai befolyását növelte, miközben „Lengyelország, Litvánia és egész Európa létfontosságú érdekeit sértette”.
A lengyel kormányfő ezzel újabb éket vert a német–lengyel kapcsolatokba, amelyek az ukrajnai háború kezdete óta amúgy is feszült viszonyban vannak. Varsó mindig ellenezte a balti-tengeri vezeték építését, amelyet Berlin hosszú ideig „tisztán gazdasági projektnek” próbált beállítani.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.