Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ukrán terrorista
Németország
energiabiztonság
Donald Tusk
szabotázs
Ukrajna
Északi Áramlat
Lengyelország

Botrányos nyilatkozatot tett Tusk az Északi Áramlat felrobbantásáról: Lengyelország megtagadja a németek kérését, Ukrajnát választja – "Nem az a baj, hogy felrobbant"

A lengyel kormányfő kijelentette: Varsónak nem áll szándékában kiadni Németországnak az ukrán férfit, akit a gázvezeték elleni szabotázzsal gyanúsítanak. Donald Tusk szerint Európa valódi problémája nem az Északi Áramlat felrobbantása, hanem az, hogy a vezeték egyáltalán megépülhetett.
VG/MTI
2025.10.07., 19:08

Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden Varsóban, Inga Ruginiene új litván kormányfővel tartott közös sajtótájékoztatóján egyértelművé tette: Lengyelország nem akarja kiadni Németországnak azt az ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsítanak.

Donald Tusk lengyel miniszterelnökLengyelország, Varsó, Szejm északi áramlat
Donald Tusk szerint Európa valódi problémája nem az Északi Áramlat felrobbantása, hanem az, hogy a vezeték egyáltalán megépülhetett / Fotó: Artur Widak / AFP

Lengyelországnak nem érdeke kiadni őt egy idegen államnak, és ez nem is lenne tisztességes

–  jelentette ki Tusk, nem kis kárt okozva a lengyel-német diplomáciai kapcsolatokban.

A gyanúsított, Volodimir Z., akiről azt feltételezik, hogy a 2022-es szabotázsakcióban búvárként vett részt, múlt héten került lengyel őrizetbe. A német hatóságok szerint a férfi egy, a Balti-tengeren hajózó csoport tagja volt, amely távirányítású robbanószerkezeteket helyezett el a tenger alatti vezetékpárokon Bornholm szigetének közelében.

Tusk azonban más irányba terelte a hangsúlyt. Szerinte az igazi szégyen nem a robbantás, hanem maga a projekt volt.

„Az Északi Áramlat kapcsán azoknak kellene szégyenkezniük, akik annak megépítése mellett döntöttek” – fogalmazott. Szerinte a vezeték Moszkva európai befolyását növelte, miközben „Lengyelország, Litvánia és egész Európa létfontosságú érdekeit sértette”.

Az Északi Áramlat felrobbantásába a német-lengyel kapcsolat is beletörhet

A lengyel kormányfő ezzel újabb éket vert a német–lengyel kapcsolatokba, amelyek az ukrajnai háború kezdete óta amúgy is feszült viszonyban vannak. Varsó mindig ellenezte a balti-tengeri vezeték építését, amelyet Berlin hosszú ideig „tisztán gazdasági projektnek” próbált beállítani.

 

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12118 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Németország

Botrányos nyilatkozatot tett Tusk az Északi Áramlat felrobbantásáról: Lengyelország megtagadja a németek kérését, Ukrajnát választja – "Nem az a baj, hogy felrobbant"

A lengyel kormányfő kijelentette: Varsónak nem áll szándékában kiadni Németországnak az ukrán férfit, akit a gázvezeték elleni szabotázzsal gyanúsítanak.
2 perc
World Aquatics

Új városrész épül Budapest egyik legkeresettebb részén, példátlan az egész régióban: máris ideköltözik a nagy külföldi szervezet, itt lesz a székháza

Több mint ötéves munka után tud elindulni a projekt.
6 perc
Nemzeti Közszolgálai Egyetem

A nagy AI-sztori: amikor a gép már jobban ért minket, mint mi egymást

Az MI-chatbotok sokszor vonzóbb válaszokat adnak, mint embertársaink, ám ez megtévesztő lehet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu