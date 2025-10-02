Feltörölték a padlót Ursula von der Leyennel a tagállamok Koppenhágában, de valaki még nála is rosszabbul járt

Von der Leyen, Koppenhágában támogatást akart szerezni egy „drónfal” létrehozására, amely észlelné és lelőné az Európa keleti szárnyán átrepülő drónokat. A koncepciót azonban a legnagyobb országok elutasították – írja a Politico.

Leyen és Costa: a koppenhágai EU-csúcs két nagy vesztese / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Óvatos vagyok” – mondta Emmanuel Macron francia elnök, hozzátéve, hogy szerinte „a dolgoknak egy kicsit kifinomultabbnak kell lenniük”. Három tisztviselő szerint Friedrich Merz német kancellár is kifejezte ellenzését a csúcstalálkozó termében. A drónellenes ötlet várhatóan valami mássá alakul, nagy valószínűséggel más névvel.

Az Európai Tanács – amely a blokk 27 kormányát tömöríti – elnöke, António Costa pedig a csúcstalálkozót arra akarta felhasználni, hogy megállapodást érjen el arról, hogy eltöröljék az összes tagállam jóváhagyási kötelezettségét az új országok EU-hoz való csatlakozásához.

Az elképzelés az volt, hogy megkönnyítse Ukrajna és Moldova csatlakozását, így megkerülje a magyar vétót a kérdésben.

A csúcstalálkozón Orbán Viktor magyar miniszterelnök elvetette az ötletet – állítja három, a koppenhágai tárgyalásokat ismerő diplomata. – Nincsenek nagy várakozások a szavazási szabályok megváltoztatása kapcsán – értékelték a jelenlegi helyzetet.

Ursula von der Leyenék semmit sem értek el

A brüsszeli vezetők inkább úgy döntöttek, hogy folytatják a munkát annak érdekében is, hogy megtalálják a módját annak, hogyan lehetne a 2022-es moszkvai invázió óta Európában befagyasztott 140 milliárd euró értékű orosz vagyont Ukrajna finanszírozására felhasználni.

Megismételték továbbá eltökéltségüket, hogy megoldást találjanak az orosz drónok európai légtérbe történő betöréseinek kezelésére – de egyik ötlet sem hozott konkrét megoldást.

Bár Von der Leyen számos javaslatot tett az EU védelmének megerősítésére, ez továbbra is a nemzeti kormányok egyéni hatásköreinek központi eleme. A blokk legnagyobb országai nem akarják, hogy a bizottság átvegye tőlük a hatalmat. Bár a kisebb országok, különösen a keletiek, sebezhetőbbnek érzik magukat az orosz fenyegetéssel szemben.