Nem lesz könnyű nap: Orbán Viktor készen áll Zelenszkijre

Ma is Koppenhágára figyel a világ: az európai kontinens országainak vezetői, Európai Politikai Közösség (EPK)* hetedik ülésew következik. A szervezet célja, hogy az EU-tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse – írja az Origo.

Folytatódik az EU-csúcs, ma sem lesz könnyű nap Orbán Viktor szerint / Fotó: David W Cerny / REUTERS

A vezetők arra fognak összpontosítani, hogy miként lehet megerősíteni Ukrajnát,

illetve az általános európai biztonsági helyzetet, valamint hogy hogyan lehet Európát erősebbé és biztonságosabbá tenni a jelenlegi geopolitikai helyzetben – áll az Európai Tanács hivatalos tájékoztatójában.

A plenáris ülést követően kerekasztal-megbeszélésekre kerül majd sor, amelyek középpontjában az európai biztonsági helyzet különböző aspektusai fognak állni, beleértve a következőket:

hagyományos és hibrid fenyegetések,

gazdasági biztonság,

migráció.

Az ülésére kritikus időszakban kerül sor, mivel az utóbbi hetekben több alkalommal is megsértették orosz katonai eszközök – drónok és vadászgépek – a NATO-tagállamok légterét, például Lengyelország, Románia és Észtország felett. Az EU-t António Costa, az Európai Tanács elnöke fogja képviselni, aki Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel együtt az ülés társelnöke lesz.

Orbán Optimista

A Patrióta azt írja, hogy Az Európai Politikai Közösség csütörtöki ülésével kapcsolatban Orbán Viktor kiemelte: az sokkal elegánsabb lesz, ez egy szélesebb kör, nem csak az európai uniós tagállamok miniszterelnökei lesznek itt.

A megközelítés ezért mindig tágasabb, kevésbé konkrét, kevésbé konfrontatív, de ettől nem lesz könnyű nap, mert közben számos megbeszélésem lesz, tehát a nagy tanácskozásnak a peremén lesz jó néhány kétoldalú találkozóm is, amit olyanok is kértek, akikkel láthatóan nem őrlünk egy malomban. Orbán Viktor szerint nem tervez csütörtökön tárgyalni külön Volodimir Zelenszkijjel.

Nincs ilyen tervem. Szeretnénk egy ilyen találkozót, az előkészítése megkezdődött, de nagyon messze van az előkészítettségnek a minősége ahhoz, hogy a két első vezetőnek értelme legyen leülni. Az lehet, hogy ő majd megtámad bennünket, Magyarországot is, meg Szlovákiát is a plenáris ülésen. Ma egy videóban beszélt hozzánk az európai miniszterelnökökhöz, és ott név szerint támadta Magyarországot és Szlovákiát. Ha ezt megismétli, akkor nyilván meg kell védeni a hazámat, tehát ki fogok állni és válaszolni fogok

– fogalmazott a kormányfő.