Németország szintet lép a fegyverkezésben: egyszerre húsz új vadászgépet vásárol – ezért a típusért fizet majdnem 4 milliárd eurót

A német költségvetési bizottság jóváhagyta 20 új Eurofighter beszerzését, 3,75 milliárd euróért, mivel Berlin szerint a légi hadműveleti képességek fenntartása és a NATO-val való elektronikai együttműködés kulcskérdés lesz a következő évtizedekben.
A német védelmi minisztérium szerdai közlése szerint a Bundestag költségvetési bizottsága engedélyezte a légierő újabb 20 Eurofighter vadászrepülőgépének beszerzését, összesen mintegy 3,75 milliárd euró értékben.
A „tranche 5” néven ismert szállítmány 2031 és 2034 között érkezik a Bundeswehrhez.
Andreas Schwarz, a kormányzókoalíció Szociáldemokrata Pártját képviselő költségvetési felelős szerint a NATO-n belül a vadászgépek fontos szerepet játszanak az adatok gyűjtésében és az elektronikai hadviselésben.
„Ez biztosítja a Eurofighter hadrafoghatóságát egészen 2060-ig” – jelentette ki a képviselő a Reutersnek.
A bizottság összesen 14, 25 millió eurót meghaladó értékű javaslatot hagyott jóvá, ezek összértéke több mint hétmilliárd euró. A minisztérium szerint az év során további nagyszabású fegyverkezési projekteket terjesztenek a Bundestag elé, hogy fenntartsák a beszerzési lendületet, javítsák a Bundeswehr harckészségét és biztosítsák a katonák igény szerinti felszerelését.
A döntés jól mutatja Németország elkötelezettségét a hosszú távú katonai képességek fenntartásában, miközben a NATO-val való integráció és az elektronikai hadviselés egyre fontosabbá válik a 21. századi hadszíntéren.
