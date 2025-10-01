Deviza
Dmitrij Peszkov
drónháború
Tomahawk
ukrán légvédelem
Szergej Lavrov
ukrajnai háború

Megérkezett az orosz válasz az európai drónfalra – blöfföltek az ukránok a Tomahawk rakétákról?

Moszkva a párbeszédet sürgeti, de az EU egyelőre a katonai megoldások felé hajlik. A Kreml és Lavrov szerint az „európai drónfal” és az ukrán–amerikai fegyverszállítások nem oldják meg a konfliktust, csak súlyosbítják a helyzetet.
VG/MTI
2025.10.01., 05:50
Fotó: shutterstock

Az orosz vezetés egyértelműen elutasítja a Brüsszel által javasolt „európai drónfal” felépítését, leszögezve, hogy az Európai Uniónak inkább a békéről kellene tárgyalnia, miközben Kijev amerikai fegyverszállítási tervei és a lengyel–román légtérbeli incidensek tovább élezik a feszültséget Kelet-Európában.

A Kreml és Lavrov szerint az „európai drónfal" és az ukrán–amerikai fegyverszállítások nem oldják meg a konfliktust, csak súlyosbítják a helyzetet

Az Európai Bizottság minap kezdeményezte egy „drónfal” létrehozását az unió keleti szárnyán, amire a Kreml azonnal reagált. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint

bármilyen fal felépítése – így a drónfalé is – nyilvánvalóan rossz ötlet, mert a történelem azt mutatja, hogy a fizikai elválasztás mindig konfliktushoz vezet. 

Peszkov hangsúlyozta, hogy Ukrajna militarista politikája potenciálisan új elválasztófalak kialakulásához vezethet Európában.

A Kreml szóvivője rámutatott, hogy az európai országokban „különböző vélemények” léteznek a kezdeményezéssel kapcsolatban, de a párbeszéd helyett a militarizmus útját választják.

Hozzátette, hogy az ukrán képviselők gyakran tesznek provokatív kijelentéseket Moszkvának címezve, de a frontvonalon a helyzet ennél árnyaltabb. Peszkov külön kitért Odesszára és Mikolajivra, ahol „sokan szeretnék sorsukat Oroszországgal összekötni”, de a körülmények miatt erre aligha mernek nyíltan utalni.

Moszkva se európai drónfaltól, se ukrán rakétaesőtől nem tart

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kétségét fejezte ki az amerikai Tomahawk manőverező rakéták Ukrajnába juttatásával kapcsolatban. „Még ha kerülnének is Tomahawkok Ukrajnába, ezek nem változtatnák meg a katonai helyzetet” – mondta, és kiemelte, hogy a fegyverszállítások nem minden ország számára elérhetők.

A Kreml kritikával illette az ukrán delegáció júliusi listáját is, amely a Kijev szerint Oroszország által elrabolt ukrán gyermekeket tartalmazta. Lavrov szerint a listán szereplők többsége nem gyerek, hanem felnőtt volt, és nagy részük Európában tartózkodott, nem Oroszországban.

Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) közleménye szerint Kijev a lengyel és román légtérben „provokációkat” szervez, és diverzánscsoportot készül átdobni Lengyelországba. 

Az SZVR szerint az ukrán–lengyel együttműködés célja Moszkva és Minszk destabilizálása, esetleg a lengyel infrastruktúra elleni támadással kiegészítve.

Lavrov a Szocsiban tartott beszédében kitért a vasárnapi moldovai parlamenti választásokra is, amelyeket csalárdnak nevezett. Szerinte a külföldről mozgósított erőforrások biztosították a „kívánt eredményt”, miközben a hazafias ellenzék több szavazatot kapott a manipulációk ellenére.

Drónfal és elrettentés: Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák – óriási tétje van a közelgő csúcsnak

A szerdai uniós csúcson Európa katonai képességeinek erősítése lesz a legfőbb kérdés. A fegyverkezés felpörgetése azonban nem könnyű feladat.

 

Orosz-ukrán háború

11 perc
Zaluzsnij

Ismét beszólt Zelenszkijnek a menesztett hadsereg-főparancsnok, aki ukrán elnökként térhet vissza

A száműzött Zaluzsnij folyamatosan jelen van az ukrán közbeszédben, most is egy új cikkéről beszél az egész ország.
5 perc
atomenergia

Horvátországban is drága az energia: atomerőművet építenek

A horvát atomerőmű pontos helyszíne egyelőre nem ismert, jelenleg három lehetséges területen folynak kutatások.
2 perc
Dmitrij Peszkov

Megérkezett az orosz válasz az európai drónfalra – blöfföltek az ukránok a Tomahawk rakétákról?

Moszkva a párbeszédet sürgeti, de az EU egyelőre a katonai megoldások felé hajlik.

