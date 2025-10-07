Már itt tartunk: azt számolgatják, mennyibe kerülne a világnak egy Európa–Oroszország háború

Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan ér véget az orosz–ukrán háború egy frissen megjelent elemzés szerint, mely négy forgatókönyv gazdasági hatásait vizsgálta meg. Egy esetleges orosz–európai háború lenne a legpusztítóbb, míg az amerikai–európai egység által garantált tartós béke és a kapcsolatok normalizálódása akár fellendülést is hozhat.

Brutális költségekkel járna egy európai–orosz háború / Fotó: RaffMaster / shutterstock

A Bloomberg Economics által vizsgált forgatókönyvek között azonban helyet kapott az is, mely a jelenlegi helyzet fennmaradásával számol. A status quo ráadásul könnyen lehet, hogy a legvalószínűbb a forgatókönyvek közül, hiszen az amerikai támogatások elapadása ellenére sem volt képes Oroszország áttörést elérni a frontvonalon, miközben Kijev és Moszkva álláspontja között továbbra is óriási szakadék tátong. A konfliktus befagyása a jelenlegi frontvonalakon ugyanakkor leköti az orosz hadsereget, mely így máshol nem képes támadásokat indítani.

Egy európai–orosz háború gazdasági hatása is brutális lenne

Bár a vizsgált lehetőségek közül az európai–orosz háború okozná a legnagyobb pusztítást, az elemzés készítői arra is felhívják a figyelmet, hogy ennek kitörése csak számos feltétel együttállása esetén valószínű. Ezek közé tartozik egy, az oroszok számára kedvező béke Ukrajnában, ami felbátorítja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy további hódítások után nézzen.

Ha ezzel együtt jár Donald Trump amerikai elnök azon törekvése, hogy az amerikai haderő kevesebb figyelmet fordítson Európára, valamint a kontinens egysége nem tölti be az amerikai csapatok távozása okozta űrt, úgy elindulhat az orosz támadás Észtország, Lettország és Litvánia ellen. Az invázió vélhetően Litvánia déli részén indulna, hogy a Balti országokat elvágja Oroszország a NATO-val való szárazföldi összeköttetéstől, de persze a három ország területén lévő katonai támaszpontok és kritikus infrastruktúra is támadás alá kerülne ebben a helyzetben.

Az elemzés szerint Finnország, Lengyelország és Svédország részéről ez válaszcsapást váltana ki, majd a háborúhoz más európai országok is csatlakoznának.

A háborúk árát szenvedéssel fizetik meg, de az elemzés a gazdasági hatásokkal számol. A Balti-országok szenvednék el természetesen egy ilyen helyzetben a legnagyobb károkat, de az ellátási láncok szakadozása, az orosz energiaexport visszaesése és az ezzel járó áremelkedés vagy épp a háború okozta piaci reakciók világszerte jelentős hullámokat vernének.