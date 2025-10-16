Kutya a poggyászban: váratlan döntést hozott az Európai Unió Bírósága – erre kell odafigyelni, ha repülőgéppel utazunk

Fontos jogi precedenst teremtett az Európai Unió Bírósága: kimondta, hogy a repülőgépen szállított háziállatok a „poggyász” kategóriába tartoznak. Ez azt jelenti, hogy ha elvesznek, megsérülnek vagy elpusztulnak, a légitársaságok felelőssége ugyanúgy alakul, mint egy elveszett bőrönd esetében.

Az Európai Unió Bírósága szerint a háziállatok a poggyász kategóriájába tartoznak a légitársaságok felelőssége szempontjából / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ítélet alapját egy 2019-es ügy adta, amelyben egy Buenos Airesből Barcelonába tartó utas kutyája eltűnt az Iberia járatának rakodása közben. A kutya nem került elő, a gazdája pedig 5 ezer eurós nem vagyoni kártérítést követelt a légitársaságtól. Az Iberia azonban csak a poggyászokra vonatkozó összeghatárig volt hajlandó fizetni, mivel a montreali egyezmény szerint a háziállatok nem számítanak utasnak.

A spanyol bíróság ezért Luxemburghoz, az Európai Unió Bíróságához fordult: tisztázni akarta, hogy a kedvtelésből tartott állatok beletartoznak-e a „poggyász” fogalmába.

Európai Unió Bírósága: a háziállat poggyásznak számít

A mostani döntés szerint igen – a bíróság kimondta, hogy a háziállatok a légi szállítás szempontjából poggyásznak minősülnek, mivel nem utasok, és elvesztésükből eredő kárt a poggyászokra vonatkozó felelősségi rendszer szerint kell megtéríteni.

A döntés ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a légitársaságok felelőssége korlátozott: a montreali egyezmény alapján a kártérítési plafon csak akkor léphető túl, ha az utas előzetesen külön értéknyilatkozatot tesz, és ennek alapján magasabb összeget fizet a szállításért.

A bíróság emlékeztetett:

bár az állatvédelem az Európai Unió alapvető értékei közé tartozik, ez nem zárja ki, hogy a háziállatok jogi szempontból poggyásznak minősüljenek – feltéve, hogy a légitársaságok betartják az állatjóléti szabályokat.

A döntés így kettős üzenetet hordoz: egyrészt jogi egyértelműséget teremt a légitársaságok számára, másrészt felhívja az utasok figyelmét arra, hogy házi kedvencük szállításakor külön nyilatkozattal érdemes biztosítaniuk a nagyobb felelősségvállalást.