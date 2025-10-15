Deviza
Extrém kínos: Amerika végre leszállította az első csúcsvadászgépeit a fontos nyugat-európai országnak, de az egyik rögtön lerobbant, fel se tudott szállni – videón az F–35-ös flotta érkezése

Megérkeztek az első F–35A harci repülőgépek Belgiumba, megkezdve az elavult F–16-osok leváltását és a légierő modernizálását. Műszaki hiba miatt azonban egy gép az Azori-szigeteken ragadt, így az ünnepélyes ceremónián csak három ötödik generációs vadászgépet fogadhattak.
VG
2025.10.15, 06:30
Frissítve: 2025.10.15, 06:53

A belga légierő új korszakba lépett: hétfőn megérkeztek az első F–35A harci repülőgépek Belgiumba, ezzel megkezdődött az elavult F–16-osok korszerűsítése. Belgium még 2018-ban rendelte meg az első 34 F–35A-t, majd további 11-et szerzett be, amivel a flottát 45 gépre bővítette – írja a JETfly. 

Belgium receives first 3 F-35s Az Egyesült Államok leszállította az első F35 vadászgépeit Belgiumnak, de az egyik rögtön lerobbant
Fotó: Anadolu via AFP

A pilóták az Egyesült Államokban készülnek fel a gépek irányítására, amelyeket a florennes-i és kleine-brogel-i bázisokon állomásoztatnak majd. A teljes átállás várhatóan 2028-ra fejeződik be, amikor az F–35A-k átveszik a légierő fő szerepét az elöregedő F–16-osoktól.

Az érkezést ünnepélyes átadóceremónia kísérte, ahol a katonai vezetők hangsúlyozták a beszerzés stratégiai jelentőségét. Az eredeti elképzelés szerint négy F–35A repülőgép érkezett volna meg október 15-én, délután 3 órakor a Florennes Légibázisra. Műszaki hiba miatt azonban egy gép az Azori-szigeteken ragadt, így az ünnepélyes ceremónián csak három ötödik generációs vadászgépet fogadhattak.

A világ legdrágább vadászgépe

Az F–35 egy ötödik generációs, egy hajtóműves vadászbombázó repülőgép, amelyet a Lockheed Martin és partnerei fejlesztettek ki. A projekt a világ legdrágább fegyverprogramjai közé tartozik, a teljes költség – beleértve a fejlesztést, gyártást, karbantartást – körülbelül 1,7 ezermilliárd dollárra becsülhető. 

Egyetlen gép gyártási költsége mintegy 109 millió dollár, ráadásul a gép működtetése és karbantartása is jókora költségekkel jár. Az F–35-program komoly technológiai és gyártási kihívásokkal küzdött, de a gép továbbra is a legfejlettebb vadászgépek közé tartozik, így több ország is tervezi a beszerzését.

Fejlett lopakodóképességgel és sokoldalú szenzortechnológiával rendelkeznek, az F–35A változata pedig hagyományos és nukleáris fegyverzet hordozására is képes.

Meggondolta magát a NATO egyik legerősebb tagállama: mégse kell neki az amerikaiak F-35-öse, talált jobb vadászgépet

Miután Spanyolország elutasította az amerikai F–35-ös lopakodó vadászgépeket, állítólag fontolgatja török repülőgépek beszerzését. Spanyolország döntése egy olyan időszakban született, amikor több ország, köztük Kanada, Portugália és Svájc is újragondolta az F–35-ös programmal kapcsolatos kötelezettségvállalásait.

