Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.35 -0.07% GBP/HUF447.23 -0.27% CHF/HUF421.41 +0.04% PLN/HUF91.73 -0.09% RON/HUF76.56 -0.05% CZK/HUF16.02 +0.02% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.35 -0.07% GBP/HUF447.23 -0.27% CHF/HUF421.41 +0.04% PLN/HUF91.73 -0.09% RON/HUF76.56 -0.05% CZK/HUF16.02 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,474.82 +0.05% MTELEKOM1,764 +0.23% MOL2,724 -0.51% OTP30,700 -0.39% RICHTER10,390 +0.77% OPUS542 -0.55% ANY7,180 0% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,000 +0.2% BUMIX9,982.02 +1.23% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,234.94 +0.28% BUX103,474.82 +0.05% MTELEKOM1,764 +0.23% MOL2,724 -0.51% OTP30,700 -0.39% RICHTER10,390 +0.77% OPUS542 -0.55% ANY7,180 0% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,000 +0.2% BUMIX9,982.02 +1.23% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,234.94 +0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Egyesült Államok
Secret Service
Fehér Ház

A Fehér Háznak hajtott egy autó

A sofőrt azonnal letartóztatták, továbbra felvilágosítást későbbre ígértek. Egyelőre nem tudni, mi motiválta a Fehér Háznak hajtó autóst.
VG
2025.10.22, 09:24

Letartóztattak egy személyt, miután az autójával a Fehér Ház kerítésének hajtott kedd éjjel – közölte az amerikai elnök és más vezetők védelmét ellátó Secret Service.

Washington DC Through Images
Fotó: NurPhoto via AFP

A szervezet szóvivője szerint helyi idő szerint 10:37-kor hajtott bele egy jármű a Secret Service autói által használt kapuba. A sofőrt azonnal letartóztatták a Fox News összefoglalója szerint, míg a járművet a Secret Service és az amerikai fővárosi rendőrség emberei is megvizsgálták és biztonságosnak ítélték, tehát az feltételezhetően nem tartalmazott robbanóanyagot.

További információt a nyomozás állásáról későbbre ígértek a hatóságok. A washingtoni tűzoltóság megerősítette, hogy részt vett egy közös nyomozásban a Secret Service-szel és megkezdte a helyszín megtisztítását.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.