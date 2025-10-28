Deviza
Hivatalos: Putyin odaadja legféltettebb fegyverét az első külföldi országnak – máris bejelentették, mikor állítják hadrendbe

A lépés a térség katonai egyensúlyát is felboríthatja, miközben Minszk a Nyugat „eszkalációjára” hivatkozik. Decemberben hadrendbe állítják az Oresnyik nevű orosz rakétarendszert Fehéroroszországban – jelentette be az elnöki szóvivő.
VG/MTI
2025.10.28, 21:39
Frissítve: 2025.10.28, 21:41

Decemberben éles üzembe helyezik az Oresnyik közepes hatótávolságú orosz rakétarendszert Fehéroroszországban – erősítette meg kedden Natalja Ejszmont, a fehérorosz elnök szóvivője. A döntés hónapok óta terítéken volt, és most végleges formát ölt: a rakétarendszer telepítésének előkészületei a befejezéshez közelednek.

nukleáris fegyver, atomfegyver fehérorosz
Decemberben hadrendbe állítják az Oresnyik nevű orosz rakétarendszert Fehéroroszországban – jelentette be az elnöki szóvivő / Fotó: Shutterstock

Aljakszandr Lukasenka elnök a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencián úgy fogalmazott,

az Oresnyik telepítése nem agresszió, hanem válaszlépés az európai katonai fejlesztésekre. A fegyverrendszer létjogosultságáról folytatott viták lezárultak, mert a Nyugat nem akarja leállítani az eszkalációt.

A fehérorosz vezető azzal érvelt, hogy öt európai ország már bejelentette saját közepes hatótávolságú rakétarendszereinek telepítését, így Minszk csupán reagál a regionális biztonsági nyomásra.

„Nem keressük a konfrontációt, de nem fogjuk tétlenül nézni, ha katonai fölényt próbálnak kialakítani a határainknál” – mondta Lukasenka, hozzátéve, hogy Fehéroroszország „számíthat a testvéri Oroszország támogatására”.

Fehéroroszország csőre tölti a fegyvert

Lukasenka igyekezett leszögezni, hogy Minszk nem fenyeget senkit, hanem saját biztonságát védi, és kész a párbeszédre a Nyugattal. Ugyanakkor a rakétarendszer decemberi aktiválása egyértelmű üzenet: Fehéroroszország és Oroszország katonai szövetsége immár kézzelfogható erővel rendelkezik az európai frontvonalon.

A nyugati elemzők szerint az Oresnyik telepítése nem csupán katonai, hanem politikai gesztus is – Minszk ezzel egyértelműen Moszkva stratégiai érdekeit szolgálja, miközben tovább nő a feszültség a NATO keleti határán.

Oresnyik: megkezdődődött a rakéta sorozatgyártása

Oroszország hivatalosan megkezdte az Oresnyik sorozatgyártását és hadrendbe állítását. Vlagyimir Putyin szerint a fegyvert Fehéroroszországba is telepítik.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12251 cikk

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
