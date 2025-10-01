Magára maradhat Orbán Viktor Koppenhágában: Robert Fico az utolsó pillanatban mondta le az utat – ez áll a háttérben

Nem számíthat Robert Fico szlovák miniszterelnök támogatására a koppenhágai EU-csúcson Orbán Viktor, miután a szlovák kormányfőegészségügyi okokra hivatkozva nem utazik el a dán fővárosba.

Fico nem lesz ott Koppenhágában/Fotó: AFP

Ezért nem tud elutazni az EU-csúcsra Robert Fico

Fico egészségügyi gondjai a Denník N szlovák hírportál szerint az ellene elkövetett merénylettel vannak összefüggésben. A szlovák kormányfő azonban a reggeli kormányülésen még részt tudott venni, ám az elmúlt hónapokban többször is le kellett mondania különböző programokat.

Az uniós csúcson nagy a tét, hiszen Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása és a háború további finanszírozása lesz a fő téma, ahol a magyar miniszterelnök számára minden segítség jól jöhet.

Azt maga Orbán Viktor is elismerte, hogy veszélyes csúcstalálkozónak néz elébe, ahol tovább fokozódhat a Magyarországra neheződő nyomás. A kormányfő azonban azt ígérte, hogy nem enged majd és világosan képviseli a magyar érdekeket, mely mind Ukrajna uniós csatlakozására, mind a háború további finanszírozására nemet mond.

Fico ellen tavaly májusban kíséreltek meg merényletet, míg az utazását az utolsó pillanatban lemondó szlovák kormányfő utoljára áprilisban mondott le nyilvános szereplést, amikor Milos Zeman volt cseh elnökkel vitatkozott volna.