Szokatlan helyeken rengett a föld a magyar határon túl

A Nemzeti Földfizikai Kutató- és Fejlesztőintézet (INCDFP) által közzétett adatok szerint szerda reggel 4-es erősségű földrengés volt Szatmár megyében. „2025. október 15-én, román helyi idő szerint 07:57:20-kor egy közepes erősségű, 4,0 ml-es földrengés történt Máramarosban, Szatmárnémetiben, 5,0 km mélységben” – írja az Adevarul.

Földrengést mértek Romániában / Fotó: Shutterstock

A földrengés a következő városok közelében történt: Szatmárnémetitől 22 km-re délkeletre, Nagybányától 34 km-re nyugatra, Zilahtól 55 km-re északra.

Az Agerpres szerint 2025 októberében 13 földrengés történt Romániában, a Richter-skála szerinti 2 és 4 közötti erősségűek .

2025 szeptemberében 11 földrengés történt, 2 és 3,3 közötti erősségűek.Az idei év legnagyobb, a Richter-skála szerinti 4,4-es erősségű földrengései február 13-án Buzău megyében , május 11-én pedig Vrancea megyében voltak.

2024-ben a legjelentősebb földrengés 5,4-es erősségű volt, és Buzău megyében történt szeptember 16-án.