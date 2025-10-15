Deviza
EUR/HUF390.47 -0.31% USD/HUF335.46 -0.64% GBP/HUF448.03 -0.4% CHF/HUF419.64 -0.38% PLN/HUF91.72 -0.23% RON/HUF76.73 -0.32% CZK/HUF16.08 -0.17% EUR/HUF390.47 -0.31% USD/HUF335.46 -0.64% GBP/HUF448.03 -0.4% CHF/HUF419.64 -0.38% PLN/HUF91.72 -0.23% RON/HUF76.73 -0.32% CZK/HUF16.08 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,296.17 +0.89% MTELEKOM1,812 +0.44% MOL2,762 +0.58% OTP30,550 +1.31% RICHTER10,410 +0.29% OPUS552 0% ANY7,220 -0.83% AUTOWALLIS158 -1.27% WABERERS4,880 -0.41% BUMIX9,644.36 +0.22% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,226.75 +1.21% BUX103,296.17 +0.89% MTELEKOM1,812 +0.44% MOL2,762 +0.58% OTP30,550 +1.31% RICHTER10,410 +0.29% OPUS552 0% ANY7,220 -0.83% AUTOWALLIS158 -1.27% WABERERS4,880 -0.41% BUMIX9,644.36 +0.22% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,226.75 +1.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
földrengés
Románia
Szatmár megye

Szokatlan helyeken rengett a föld a magyar határon túl

4-es erősségű földmozgást mértek, Szatmár-megyében.
Andor Attila
2025.10.15, 09:13

A Nemzeti Földfizikai Kutató- és Fejlesztőintézet (INCDFP) által közzétett adatok szerint szerda reggel 4-es erősségű földrengés volt Szatmár megyében. „2025. október 15-én, román helyi idő szerint 07:57:20-kor egy közepes erősségű, 4,0 ml-es földrengés történt Máramarosban, Szatmárnémetiben, 5,0 km mélységben” – írja az Adevarul.

földrengés
Földrengést mértek Romániában / Fotó: Shutterstock

A földrengés a következő városok közelében történt: Szatmárnémetitől 22 km-re délkeletre, Nagybányától 34 km-re nyugatra, Zilahtól 55 km-re északra.

  Az Agerpres szerint 2025 októberében 13 földrengés történt Romániában, a Richter-skála szerinti 2 és 4 közötti erősségűek .

2025 szeptemberében  11 földrengés történt, 2 és 3,3 közötti erősségűek.Az idei év legnagyobb, a Richter-skála szerinti 4,4-es erősségű földrengései  február 13-án Buzău megyében , május 11-én pedig Vrancea megyében voltak.

2024-ben a legjelentősebb földrengés 5,4-es erősségű volt, és Buzău megyében történt szeptember 16-án.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu