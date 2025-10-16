Megmenekült a francia kormány: elbukott a bizalmatlansági indítvány, de az igazi csata még hátravan – Lecornu még belebukhat a költségvetésbe

Nem sikerült megbuktatni az új francia kormányt, miután a Nemzetgyűlés elutasította a két bizalmatlansági indítványt. Sébastien Lecornu miniszterelnök átmenetileg elkerülte a bukást, de a következő nagy próbatétel – a megszorításokat tartalmazó költségvetés – már a nyakában liheg.

Sébastien Lecornu új francia kormánya átment az első próbán, a neheze azonban még hátravan, hiszen a megszorításokkal teli költségvetésről jövő héten indul a vita / Fotó: Hans Lucas via AFP

A francia Nemzetgyűlés csütörtöki szavazásán mindkét bizalmatlansági indítvány elbukott, amelyet a bal- és jobboldali ellenzék nyújtott be az új kormány ellen. A radikális baloldali Engedetlen Franciaország javaslata 271 szavazatot kapott, a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülésé pedig mindössze 144-et – a 289-es küszöbtől messze elmaradva.

Ezzel Sébastien Lecornu miniszterelnök egyelőre megőrizte pozícióját, de a politikai helyzet korántsem stabil.

Franciaország háromfelé szakadt parlamentje – a baloldali szövetség, az elnöki tábor és a radikális jobboldal – a sárban ragadt, mivel továbbra sincs egyetlen párt sem, amely többséget tudna szervezni maga köré.

A Szocialista Párt kulcsszerepet játszott a kormány túlélésében: 64 fős frakciójuk tartózkodott, miután Lecornu ígéretet tett a hírhedt nyugdíjreform felfüggesztésére. A 62-ről 64 évre emelt korhatár ügye évek óta mélyen megosztja az országot, és Emmanuel Macron elnökségének egyik legvitatottabb reformja lett.

A miniszterelnök most novemberben nyújtaná be a felfüggesztést rögzítő törvényt, abban bízva, hogy ezzel a szocialisták támogatják majd a 2026-os költségvetési tervezetet is. Azonban a többi ellenzéki erő – köztük a Le Pen-féle Nemzeti Tömörülés – nem biztos, hogy követi őket, miközben az elnök támogatóinak soraiban is megosztottság tapasztalható.

A költségvetésbe még belebukhat a francia kormány

A jövő pénteken kezdődő vita a 2026-os büdzséről már most kemény összecsapást ígér:

a tervezet 30 milliárd eurós megtakarítással számol, a GDP-arányos hiányt pedig 4,7 százalékra célozza;

ezt pedig 2029-re három százalék alá kellene szorítani, hogy az ország 3300 milliárd eurós államadóssága ne nőjön tovább.

A Lecornu-kormány az előző kabinetek sorsát akarja elkerülni: tavaly két kormány is megbukott a megszorítások miatt. Most azonban a miniszterelnök jelezte, hogy nem kíván élni az alkotmány 49.3-as cikkelyével,

amely lehetővé tenné a költségvetés elfogadását a képviselők szavazata nélkül – hacsak egy újabb bizalmatlansági indítvány meg nem dönti a kormányt.

Elemzők szerint ez a döntés egyszerre jelzi Lecornu kompromisszumkészségét és kockázatvállalását: a nyílt vita kiszámíthatatlanná teszi az év végéig tartó nemzetgyűlési szezont. Ha a költségvetés elbukik, a kormány is vele bukhat.