Drónok vinnyogásától zajosak Kramatorszk mindennapjai - a lakosság Ukrajnához húz

Makszim Liszenko az új ruhaüzletében, Kramatorszk városának szívében hirtelen elhallgat, és figyel. „Tessék, mindjárt lezuhan” – figyelmeztet mindenkit, miközben egy orosz öngyilkos drón magas hangú vinnyogását hallja. Pillanatokkal később hangos robbanás hallatszik. Ez már a harmadik detonáció egy órán belül, Ukrajna egyik utolsó bástyája felett.

Kramatorszk: egy város a frontvonalon, ukrán kézben / Fotó: AFP

Ukrajna keleti és déli részén, a több mint 1000 kilométer hosszú frontvonal felett több ezer pilóta nélküli légi jármű lebeg. A feladatuk egyértelmű: még a legkisebb gyalogos előrenyomulási próbálkozást is azonnal meg kell torolniuk – írj a Reuters.

A légi fenyegetés kiterjed a csapásmérő övezetbe – a frontvonal mindkét oldalán 20-25 kilométeres földsávba – került falvakra, városokra és településekre is, ahol egyébként rengeteg civil él. Vagy legalábbis próbálna élni.

A 29 éves Liszenko bizonyosan sehová sem menekül el: júniusban nyitotta meg Zaboy üzletét egy kellemes, fákkal szegélyezett utcában. De a háborús helyzethez látszólag a vásárlók is hozzászoktak: a robbanások hallatán alig rezzenve katonák és civilek böngészik a pólók és melegítőfelsők polcait, vagy vesznek egy kávét a bárban. Mindössze egy fiatal nő fogja be a fülét a drón vinnyogása miatt, miközben egykedvűen nézi a bolt kirakatát.

Minden pólón az az üzenet van, hogy meg kell szabadulnunk a megszálló erőktől

– mondja Liszenko, miközben átnézi a gyűjteményét. „Számunkra ez maga az élet” – teszi hozzá.

Bőven van dolga a városüzemeltetésnek

A város főterén utcaseprők söprik el a drónrobbanás törmelékét, amelyben egy autó megrongálódott. Egy fedett piacot is találat ért, anyagi károkat és kisebb sérüléseket okozva. Egy boltos, akinek az arcát még mindig beborítja a robbanás pora, a pultjánál áll, és nem hajlandó távozni.

A Reuters riportere három emberrel találkozott, akik különböző okokból Kramatorszkban és a szomszédos Szlovjanszkban tartózkodtak: Liszenkóval a boltja miatt, egy gazdálkodóval, akinek a földje a két várostól nyugatra fekszik, és egy 25 éves nővel, aki visszatért azokra a helyekre, amelyeket tinédzserként ismert.

Elkezdtem úgy érezni, hogy itt kell lennem, mert nem bocsátanám meg magamnak, ha még egyszer nem látnám ezt a helyet

– mondja a nő, Darka Harnik, aki Ukrajna Energiabiztonsági Marshall-tervén dolgozik, azaz a feladata az ukrán energia-infrastruktúrába irányuló befektetések vonzása. „Amint kiszálltam a vonatból, robbanásokat lehetett hallani, szó szerint az állomásról. Ez egy új valóság” – mondja.

A három civilben közös, hogy mindhárman elutasították Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatát, miszerint békéért cserébe területeket engednének át Oroszországnak.