Deviza
EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.41 +0.13% CZK/HUF15.99 -0.1% EUR/HUF388.95 +0.19% USD/HUF332.01 +0.17% GBP/HUF447.63 +0.54% CHF/HUF417.54 +0.42% PLN/HUF91.4 +0.15% RON/HUF76.41 +0.13% CZK/HUF15.99 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,973.8 -0.49% MTELEKOM1,832 -1.09% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,110 -0.59% OPUS548 -2.37% ANY7,260 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.41% BUMIX9,445.6 +0.47% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,186.23 -0.54% BUX99,973.8 -0.49% MTELEKOM1,832 -1.09% MOL2,754 -0.58% OTP28,950 -0.45% RICHTER10,110 -0.59% OPUS548 -2.37% ANY7,260 -0.83% AUTOWALLIS158 -0.63% WABERERS4,920 -0.41% BUMIX9,445.6 +0.47% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,186.23 -0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
frontvonal
Kramatorszk
Ukrajna
lakosság

Drónok vinnyogásától zajosak Kramatorszk mindennapjai - a lakosság Ukrajnához húz

A város egyes részei kevesebb mint húsz kilométerre vannak az orosz állásoktól, a szinte a frontvonalon fekvő településen több tízezren élnek, többségük rettegésben.
Andor Attila
2025.10.06, 12:48
Frissítve: 2025.10.06, 13:22

Makszim Liszenko az új ruhaüzletében, Kramatorszk városának szívében hirtelen elhallgat, és figyel. „Tessék, mindjárt lezuhan” – figyelmeztet mindenkit, miközben egy orosz öngyilkos drón magas hangú vinnyogását hallja. Pillanatokkal később hangos robbanás hallatszik. Ez már a harmadik detonáció egy órán belül, Ukrajna egyik utolsó bástyája felett.

Kramatorszk
Kramatorszk: egy város a frontvonalon, ukrán kézben / Fotó: AFP

Ukrajna keleti és déli részén, a több mint 1000 kilométer hosszú frontvonal felett több ezer pilóta nélküli légi jármű lebeg. A feladatuk egyértelmű: még a legkisebb gyalogos előrenyomulási próbálkozást is azonnal meg kell torolniuk – írj a Reuters.  

A légi fenyegetés kiterjed a csapásmérő övezetbe – a frontvonal mindkét oldalán 20-25 kilométeres földsávba – került falvakra, városokra és településekre is, ahol egyébként rengeteg civil él. Vagy legalábbis próbálna élni.

A 29 éves Liszenko bizonyosan sehová sem menekül el: júniusban nyitotta meg Zaboy üzletét egy kellemes, fákkal szegélyezett utcában. De a háborús helyzethez látszólag a vásárlók is hozzászoktak: a robbanások hallatán alig rezzenve katonák és civilek böngészik a pólók és melegítőfelsők polcait, vagy vesznek egy kávét a bárban. Mindössze egy fiatal nő fogja be a fülét a drón vinnyogása miatt, miközben egykedvűen nézi a bolt kirakatát. 

Minden pólón az az üzenet van, hogy meg kell szabadulnunk a megszálló erőktől 

– mondja Liszenko, miközben átnézi a gyűjteményét. „Számunkra ez maga az élet” – teszi hozzá. 

Bőven van dolga a városüzemeltetésnek

A város főterén utcaseprők söprik el a drónrobbanás törmelékét, amelyben egy autó megrongálódott. Egy fedett piacot is találat ért, anyagi károkat és kisebb sérüléseket okozva. Egy boltos, akinek az arcát még mindig beborítja a robbanás pora, a pultjánál áll, és nem hajlandó távozni.
A Reuters riportere három emberrel találkozott, akik különböző okokból Kramatorszkban és a szomszédos Szlovjanszkban tartózkodtak: Liszenkóval a boltja miatt, egy gazdálkodóval, akinek a földje a két várostól nyugatra fekszik, és egy 25 éves nővel, aki visszatért azokra a helyekre, amelyeket tinédzserként ismert.

Elkezdtem úgy érezni, hogy itt kell lennem, mert nem bocsátanám meg magamnak, ha még egyszer nem látnám ezt a helyet 

– mondja a nő, Darka Harnik, aki Ukrajna Energiabiztonsági Marshall-tervén dolgozik, azaz a feladata az ukrán energia-infrastruktúrába irányuló befektetések vonzása. „Amint kiszálltam a vonatból, robbanásokat lehetett hallani, szó szerint az állomásról. Ez egy új valóság” – mondja.
A három civilben közös, hogy mindhárman elutasították Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatát, miszerint békéért cserébe területeket engednének át Oroszországnak.

Kramatorszk és Szlovjanszk, a két utolsó bázis

A két város lakossága, amely a háború előtt nagyjából 200 ezer fő volt, már lefeleződött, 

és Donyeckben már csak ez a két nagyobb település az, amely még mindig Putyin útjában áll. Keletre orosz erők által körbevett ukrán helyőrségek, nyugatra pedig falvak és mezők találhatók. 
Ezeken a földeken van a 61 éves Szerhij Kurinnyi, a KramAgroSvit mezőgazdasági csoport igazgatójának tejüzeme és szarvasmarhatelepe. Kurinnyi, nem hiszi, hogy Putyin megállna Donbásznál, ha azt egy békemegállapodás keretében átadnák.

Ha engedményeket teszünk, és feladjuk területünk egy részét, a huligán állam elfoglalja Harkiv, Zaporizzsja és Herszon megyéit. Aztán majd felszólítanak, hogy adjuk nekik Odesszát és Mikolajivot is.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet közölte, hogy a legfrissebb közvélemény-kutatásuk szerint az ukránok háromnegyede kategorikusan elutasítja az orosz háború befejezésére irányuló javaslatokat, amelyek értelmében Kijev kivonná csapatait a Donbászból.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12111 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu