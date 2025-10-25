Elindítja a fűtési szezont Ukrajna az orosz támadások ellenére is

Az energiahálózat elleni orosz támadások ellenére a következő napokban a háztartások számára is megkezdi a fűtési szezont Ukrajna – közölte az ország energiaminisztere, Szvitlana Grincsuk szombaton Kijevben, hozzátéve, hogy a szociális intézményekben már el is kezdődött a fűtés.

A fűtési szezon csak most indul Ukrajnában / Fotó: Anelo / Shutterstock

Német kollégájával, Katherina Reichével közösen tartott sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, hogy ahogy a hőmérséklet csökken, azt várják, hogy a helyi hatóságok késlekedés nélkül meghozzák a szükséges döntéseket – jelenti a Bloomberg. Azonban azt Grincsuk is elismerte, hogy az orosz támadások jelentős károkat okoztak a tél közeledtével, ám nem vállalkozott arra, hogy megbecsülje, a kapacitás mekkora hányada veszett oda.

A károk elhárításán éjjel-nappal dolgoznak a szakemberek, így indulhat a fűtési szezon

Helyette arról beszélt, hogy a mérnökök és a karbantartást és javítást végző munkások éjt nappallá téve dolgoznak a károk elhárításán, noha sokszor ki vannak téve az újabb támadások veszélyének is. Mint mondta, hónapok óta dolgoznak a helyreállításon, és meglehetősen optimistán vágnak neki a télnek, ám a támadások folytatódnak, és

a létesítmények fizikai védelme, valamint a tartalék felszerelések nélkül a veszteségek még súlyosabbak lennének.

A kétnapos kijevi látogatásán tartózkodó Reiche Ukrajna ellenálló képességét méltatta, és megerősítette Németország elkötelezettségét a szükséges felszerelések és finanszírozás biztosítására. Berlin újabb 60 millió euró energiatámogatást juttat Ukrajnának, miközben áramfejlesztőket és mobil hőerőműveket is szállít. A mostani 60 millió eurós támogatás a korábbi, Németország által biztosított 390 millió eurós összegen felül értendő.

Az ukrán energiaszektor helyzete volt az egyik fő témája Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki brüsszeli megbeszélésnek az Európai Tanács ülésének a margóján. A találkozó után Zelenszkij arról írt az X-en, hogy hazája számít Németország vezető szerepére az ukrán energiaszektor támogatásában, legyen szó eszközökről vagy finanszírozásról.