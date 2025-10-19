Recseg-ropog a tűzszünet: újra fellángol az erőszak Gázában, miközben Washington menteni próbálja az egyezséget - JD Vance személyesen utazhat a helyszínre
Donald Trump amerikai elnök gázai tűzszüneti megállapodása néhány nap alatt az összeomlás szélére került: Izrael és a Hamász egymást vádolják az egyesség megsértésével, újabb légicsapások rázták meg a régiót, miközben az IDF és a palesztin fegyveresek is állítólag szárazföldi támadást indítottak. A Fehér Ház eközben igyekszik stabilizálni a helyzetet, és Trump alelnöke, JD Vance személyesen utazhat a Közel-Keletre a következő napokban.
Az amerikai közvetítéssel október 10-én életbe lépett tűzszünet célja az volt, hogy két év háború után enyhítsen a gázai lakosság humanitárius katasztrófáján, és utat nyisson Trump „új közel-keleti békerendje” előtt. De az átmeneti fegyvercsend rövid életűnek tűnik: palesztin források vasárnap három izraeli légicsapásról számoltak be, miközben az izraeli hadsereg azzal vádolta a Hamászt, hogy fegyveresei átlépték a kijelölt határvonalat.
Mindkét oldal megszeghette a gázai tűzszünetet
A Hamász hivatalosan elkötelezett a tűzszünet mellett, de nem hajlandó eleget tenni Trump követelésének, miszerint adja át a hatalmat egy külföldi felügyelet alatt álló palesztin kormánynak, és szerelje le a fegyvereseit. A szervezet vasárnap a Telegram-csatornáján azzal vádolta Izraelt, hogy „folyamatosan megsérti a megállapodást és ürügyeket gyárt bűntetteihez”.
Izrael ismét megtámadhatta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet
Helyi források szerint az izraeli hadsereg ismét elkezdte támadni a Gázai övezetet. A támadás oka, hogy a Hamász állítólag a tűzszüneti megállapodás megsértésére készült. A források Rafah elleni légicsapásokról számolnak be, de hivatalos közlés még egyik fél oldaláról sem érkezett.
Izrael eközben a túszok ügye miatt feszül. A tavaly október 7-i terrortámadásban megölt túszok közül 16 holtteste továbbra sem került elő, és a Hamász szerint különleges eszközökre van szükség a keresésükhöz a romok között.
A rafahi határátkelő, amelynek megnyitása kulcseleme Trump rendezési tervének, továbbra is zárva van – Izrael szerint a Hamász együttműködésétől függ a döntés.
A Fehér Ház közben szokatlan diplomáciai lendületet mutat. A Bloomberg értesülései alapján JD Vance alelnök is csatlakozhat Steve Witkoff amerikai békeközvetítőhöz, ami Washington részéről újabb történelmi lépés lenne a béke megvalósítása felé. Az amerikai nagykövetség Jeruzsálemben azonban egyelőre nem kommentálta az információt.
Trump kemény hangot ütött meg, miután a Hamász belső leszámolásai több tucat emberéletet követeltek. Az elnök figyelmeztetett:
Ha ez így folytatódik, nem marad más választásunk, mint bemenni és megölni őket.
Izraelben is megosztott a közvélemény: a Channel 12 felmérése szerint
- az izraeliek 36 százaléka úgy véli, országuk nyerte a háborút;
- míg 48 százalék szerint egyik fél sem.
Benjamin Netanjahu miniszterelnök már bejelentette, hogy 2026-ban újra indul a választáson, így a katonai fáradtság és az ország nemzetközi elszigeteltsége miatt valószínűleg nem szeretné, ha újabb front nyílna meg az egyre népszerűtlenebb háborúban.
A Trump-terv kulcsa most az, sikerül-e megakadályozni, hogy a tűzszünet végleg összeomoljon – és hogy Washington képes-e fenntartani a közvetítői hitelességét egy olyan konfliktusban, amely két évtizede minden amerikai kísérletet felemésztett.
