Deviza
EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4% EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gázai övezet
Washington
izraeli háború
túszalku
Donald Trump
Hamász
IDF
tűzszünet
légicsapás

Recseg-ropog a tűzszünet: újra fellángol az erőszak Gázában, miközben Washington menteni próbálja az egyezséget - JD Vance személyesen utazhat a helyszínre

A Fehér Ház feszített tempóban próbálja megmenteni a közel-keleti békekezdeményezést. Alig néhány nap után a szétesés határára került Trump gázai tűzszüneti terve: ismét légicsapások rázták meg a régiót, miközben Izrael és a Hamász kölcsönösen az egyesség megszegésével vádolják egymást.
VG
2025.10.19, 14:08

Donald Trump amerikai elnök gázai tűzszüneti megállapodása néhány nap alatt az összeomlás szélére került: Izrael és a Hamász egymást vádolják az egyesség megsértésével, újabb légicsapások rázták meg a régiót, miközben az IDF és a palesztin fegyveresek is állítólag szárazföldi támadást indítottak. A Fehér Ház eközben igyekszik stabilizálni a helyzetet, és Trump alelnöke, JD Vance személyesen utazhat a Közel-Keletre a következő napokban.

gázai tűzszüneti
Alig néhány nap után a szétesés határára került Trump gázai tűzszüneti terve: ismét légicsapások rázták meg a régiót, miközben Izrael és a Hamász kölcsönösen az egyesség megszegésével vádolják egymást / Fotó: AFP

Az amerikai közvetítéssel október 10-én életbe lépett tűzszünet célja az volt, hogy két év háború után enyhítsen a gázai lakosság humanitárius katasztrófáján, és utat nyisson Trump „új közel-keleti békerendje” előtt. De az átmeneti fegyvercsend rövid életűnek tűnik: palesztin források vasárnap három izraeli légicsapásról számoltak be, miközben az izraeli hadsereg azzal vádolta a Hamászt, hogy fegyveresei átlépték a kijelölt határvonalat.

Mindkét oldal megszeghette a gázai tűzszünetet

A Hamász hivatalosan elkötelezett a tűzszünet mellett, de nem hajlandó eleget tenni Trump követelésének, miszerint adja át a hatalmat egy külföldi felügyelet alatt álló palesztin kormánynak, és szerelje le a fegyvereseit. A szervezet vasárnap a Telegram-csatornáján azzal vádolta Izraelt, hogy „folyamatosan megsérti a megállapodást és ürügyeket gyárt bűntetteihez”.

Izrael ismét megtámadhatta Gázát, máris széthullhat a tűzszünet

Helyi források szerint az izraeli hadsereg ismét elkezdte támadni a Gázai övezetet. A támadás oka, hogy a Hamász állítólag a tűzszüneti megállapodás megsértésére készült. A források Rafah elleni légicsapásokról számolnak be, de hivatalos közlés még egyik fél oldaláról sem érkezett.

Izrael eközben a túszok ügye miatt feszül. A tavaly október 7-i terrortámadásban megölt túszok közül 16 holtteste továbbra sem került elő, és a Hamász szerint különleges eszközökre van szükség a keresésükhöz a romok között.

A rafahi határátkelő, amelynek megnyitása kulcseleme Trump rendezési tervének, továbbra is zárva van – Izrael szerint a Hamász együttműködésétől függ a döntés.

A Fehér Ház közben szokatlan diplomáciai lendületet mutat. A Bloomberg értesülései alapján JD Vance alelnök is csatlakozhat Steve Witkoff amerikai békeközvetítőhöz, ami Washington részéről újabb történelmi lépés lenne a béke megvalósítása felé. Az amerikai nagykövetség Jeruzsálemben azonban egyelőre nem kommentálta az információt.

Trump kemény hangot ütött meg, miután a Hamász belső leszámolásai több tucat emberéletet követeltek. Az elnök figyelmeztetett:

Ha ez így folytatódik, nem marad más választásunk, mint bemenni és megölni őket.

Izraelben is megosztott a közvélemény: a Channel 12 felmérése szerint

  • az izraeliek 36 százaléka úgy véli, országuk nyerte a háborút;
  • míg 48 százalék szerint egyik fél sem.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök már bejelentette, hogy 2026-ban újra indul a választáson, így a katonai fáradtság és az ország nemzetközi elszigeteltsége miatt valószínűleg nem szeretné, ha újabb front nyílna meg az egyre népszerűtlenebb háborúban.

A Trump-terv kulcsa most az, sikerül-e megakadályozni, hogy a tűzszünet végleg összeomoljon – és hogy Washington képes-e fenntartani a közvetítői hitelességét egy olyan konfliktusban, amely két évtizede minden amerikai kísérletet felemésztett.

Új aranykort hozhat a béke a Közel-Keleten Donald Trump szerint

Az amerikai elnök szerint a gyűlölet visszafelé sült el, azok az országok voltak sikeresek a Közel-Keleten, akik a megbékélést választották Izraellel. Trump szerint Irán is készen áll egy megállapodásra.

 

Izraeli háború

Izraeli háború
2564 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu