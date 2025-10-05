Deviza
Budapest
gázolás
baleset
4-es metró

Gázolt a 4-es metró a Rákóczi téren

Vasárnap délelőtt történt a baleset, a műszaki mentés idejére leállt a forgalom.
VG
2025.10.05, 11:54
Frissítve: 2025.10.05, 13:06

 Elgázolt egy embert az M4-es metró Budapesten, a Rákóczi téri állomáson vasárnap délelőtt, nem sokkal 11 óra előtt – tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint helyreállt a közlekedés.

Kisdi Máté elmondta, a fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett kiemelték a sínek közül és átadták a mentőknek az elgázolt embert. A műszaki mentés idejére leállt a forgalom. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) tájékoztatása szerint helyreállt az M4-es metró közlekedése.

