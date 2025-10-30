Deviza
Gulyás Gergely
kormányinfó
kormány

Perceken belül bejelentést tesz a kormány: Gulyás Gergely kiáll a nyilvánosság elé – élő tudósítás

2025.10.30., 07:51
Fotó: MTI

„A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez a konzultáció az adórendszerről szól: az egy kulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi hozzáállásról szól” – fogalmazott Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a konzultáció lehetőséget biztosit ahhoz, hogy kezdődjön el egy világos vita a adópolitikáról.

Cikkünk frissül.

 

