Perceken belül bejelentést tesz a kormány: Gulyás Gergely kiáll a nyilvánosság elé – élő tudósítás

„A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez a konzultáció az adórendszerről szól: az egy kulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi hozzáállásról szól” – fogalmazott Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a konzultáció lehetőséget biztosit ahhoz, hogy kezdődjön el egy világos vita a adópolitikáról.

Cikkünk frissül.