Peszkov Emmanuel Macron nyilatkozatára reagált, amelyben a francia elnök „harcias makacssággal” vádolta meg Moszkvát, amely számára „megtorlást” helyezett kilátásba, ha nem tér vissza a tárgyalóasztalhoz.

Kreml: folytatják a háborút, egyelőre sikeresek a fronton / Fotó: Shutterstock

Így vagy úgy, de Oroszország biztosítani fogja érdekeit és el fogja érni kitűzött céljait

– mondta a Kreml szóvivője. A szóvivő ismételten üdvözölte az ukrajnai konfliktus rendezése érdekében tett amerikai erőfeszítéseket, és kifejezte reményét, hogy Washington ösztönözni fogja Kijevet, hogy lépéseket tegyen a béke felé. Méltatta Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízott tárgyalópartneri kvalitásait. Közölte, hogy egyelőre nem volt újabb kapcsolatfelvétel Törökországgal az ukrajnai rendezés ügyében, de megjegyezte, hogy egy, az orosz és török elnök közötti megbeszélést gyorsan le lehetne egyeztetni.

Nyomulnak előre a fronton

Az orosz hadsereg elfoglalta Balahan települést a donyecki régióban, és folytatta az előretörést Mirnohrad (orosz nevén: Dimitrov) város keleti negyedeiben – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi egy napban

a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni,

és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1550 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel az ukrán hadsereg által használt több közlekedési és üzemanyag-energetikai objektumot, üzem- és kenőanyag-, illetve rakétatüzérségi és lőszerraktárakat, egy harckocsit és 14 egyéb páncélozott harcjárművet, tíz irányított légibombát, hat HIMARS-rakétát, továbbá 195 repülőgép típusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek ukrán tüzérségi és dróntámadást.