Hálapénz: százmilliókat foglaltak le két fővárosi orvostól – saját kasszát működtettek

Három kórházi dolgozót gyanúsítanak a BRFK gazdasági nyomozói. Több száz millió forintot foglaltak le – olvasható a Police oldalán.

Hálapénz: százmilliókat foglaltak le két fővárosi orvostól / Fotó: Poice.hu

A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert a gyanú szerint

egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért jogtalanul havi 100-140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén.

A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt.

Távollétükben a pénzt egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás vette át.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály rendőrei kétévnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-jén fogták el a három embert.

Az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le. Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként.

A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

Több ütemben emelte 2010 óta a kormány az orvosok bérét, így a szakorvosok már többszörösét kapják alapbérként annak, mint a 2010-es kormányváltás előtt.

A rendszer alapjaiban alakult át, szétválasztották a magán- és az állami ellátást, kivezették a hálapénzt.

Egy húsz éve praktizáló orvos átlagbére meghaladja 1,5 millió forintot, az orvostársadalom egészét tekintve pedig az átlagbér már 2 millió forint felett van.

A szakpolitika tervei szerint a béremelés egyben a hálapénz kivezetésére is megoldást jelent. Ha nem is sikerült nullára redukálni a hálapénzt elfogadó orvosok számát, a feltárt esetekben a törvény előtt kell felelniük a szereplőknek.