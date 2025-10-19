Deviza
EUR/HUF389.41 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.41 0% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Halloween
ünnep
infláció
árak

Új trend hódít az Egyesült Államokban: sokan kihagyják a Halloweent - szomorú oka van a pálfordulásnak

Nemrég még felemelkedőben volt a Halloween csillaga, ma pedig már egyre többen elfordulnak tőle – az árak miatt. A megkérdezettek harmada ismeri el, hogy stresszel az idei ünnep miatt, és 19 százalék vallotta be, hogy teljesen lemondott a Halloweenről.
Andor Attila
2025.10.19, 06:30

Azért egyelőre nem kell gyászolni a „töklámpás ünnepet”, azzal együtt van, aki egyáltalán nem tartja idén, de olyanok is akadnak, akik spórolnak a jelmezeken, kiegészítőkön. 

Halloween
Halloween: sokaknak ilyen magas árat már nem ér meg az ünnep / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mindenesetre egy új kutatás szerint a szellemek és édességek szezonja az infláció újabb áldozatává válhat. 

Az amerikaiak közel ötöde (19 százalék) egyáltalán nem ünnepli a Halloweent idén. 

Azok közül, akik nem ünneplik, 72 százalék az inflációt okolja, míg a megkérdezettek csaknem fele azt mondta, hogy egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Az átlagos ünneplő körülbelül 220 dollárt tervez elkölteni, ami még mindig magas, de alacsonyabb, mint a tavalyi ünnepkor. Generációs szinten a visszaesés a baby boomerek (50 százalék) körében a legnagyobb, őket követi az X generáció (22 százalék), a millenniumiak (16 százalék) és a Z generáció (10 százalék) – írja a Vice.

Kötelezettség, nem ünnep

Egyre több amerikai mondja, hogy azért nem tud azonosulni a a Halloweennel, mert kötelezőnek érzi. 

Majdnem minden tizedik megbánta a tavalyi túlköltekezést, a legfeleslegesebbnek az édességekre kidobott pénzt, és a túlárazott jelmezek vásárlását tekintik. 

Emellett az ünnep előtti kapkodást, a „rohanva vásárlást” sem szeretik a legtöbben. A megkérdezettek harmada ismeri el, hogy stresszel az idei ünnep miatt, és 19 százalék vallotta be, hogy teljesen lemondott a Halloweenről.

Költés helyett kreatív megoldások

A válaszadók negyede mondta, hogy nagy tételben, vagy pedig jóval az ünnep előtt vásárol édességet, ugyanennyien a régi jelmezüket fogják használni, 15 százalékuk pedig maga varrja a jelmezt. Egy kisebb, de növekvő arányú részük – mindössze  10 százalék – teljesen kihagyja a bulikat, és még ennél is kevesebben, de használtruha-üzletben terveznek bevásárolni.  

A „csokit vagy csalunk” szokás is ritkul, csaknem harmaduk azt mondja, idén nem fog csokit osztani a bekopogóknak.

Az édességnek kilőtt az ára

Az édességinfláció valóban magas. Egy kicsi szelet a „3 Muskétás” csokiból csaknem 1 dollárba kerül – így ez lett a legdrágább csokoládé.  Nagy kivétel az M&M's, ugyanis a népszerű drazsé az egyetlen olyan csokifajta, aminek az ára csökkent, 3  százalékot tavalyhoz képest. Vannak durva példák is: a Laffy Taffy 44 százalékos ugrást mutatott, a Skittles pedig 25 százalékot drágult.

A jelmezek ára is kilőtt:

  a tanulmány szerint a Mr. Fantastic az idei év legdrágább jelmeze 87,99 dollárral, míg a Stitch tartja a legolcsóbb címet 23,54 dollárral.

A Vice szerint az amerikai összességében újragondolják költekezésüket. Érdekes hogy a horrorflmek helyett végül az infláció tölti el félelemmel a lakosságot – jegyzik meg.  
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu