Történelmi lépés: a Hamász elengedte az utolsó életben maradt túszt is - Trump a helyszínről követi a fejleményeket, hamarosan a parlamentben is beszédet mond

A Hamász hétfőn átadta az összes életben maradt túszt a Vöröskeresztnek. A korábbi fogolycserékkel ellentétben ezeket a túszszabadításokat a nyilvánosság kizárásával hajtották végre – számolt be a Bloomberg.
A terrorszervezet ezúttal mellőzi a látványos ünneplést és diadalmas felhangokat. Az izraeli hatóságok számára ez a visszafogottság több időt biztosít arra, hogy felmérjék a korábbi túszok fizikai és lelki állapotát, mielőtt visszatérnek a társadalomba.
A terrorszervezet a holtesteket is átadja a közeljövőben.
Mindeközben Donald Trump amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök megérkezett a jeruzsálemi Kneszetbe. Mielőtt felszólalt volna a parlamentben, Trump aláírt egy emlékkönyvet, és ezt írta bele: „Ez számomra hatalmas megtiszteltetés – egy nagyszerű és gyönyörű nap. Egy új kezdet.”
Az amerikai elnök az érkezése előtt sajtótájékoztatót adott, amin mindenkit biztosított arról, hogy ezúttal hosszútávú tűzszünetet ért el.
A tűzszünet tartani fog, gondoskodni fogunk róla.
Trump hozzátette, hogy most mindenki boldog, mindenki táncol az utcákon. Ez valóban igaz. A hírügynökség munkatársa szerint az izraeliek örömmámorba estek. Az elnök közel-keleti megbízottját, Steve Witkoffot hatalmas üdvrivalgás fogadta szombat este Tel-Avivban, és valahányszor megemlítette az elnök nevét, éljenzés tört ki a tömegben, ami ezt skandálta: „Köszönjük, Trump!”
A kontraszt azonban éles volt Benjamin Netanjahuval szemben. Habár az izraeli miniszterelnök nem jelent meg a téren, akárhányszor róla beszélt Witkoff, a szavait hangos fújolással nyomta el a közönség.
A tel-avivi Túsz téren összegyűltek üzenete tehát egyértelmű: az érdem Trumpé, nem Netanjahué.
