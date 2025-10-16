Most lett elege az oroszoknak Amerikából, azonnali választ követelnek: ha igaz, amire készülnek, minden meg fog változni az ukrán fronton

Oroszország megkérte az Egyesült Államokat, hogy kommentálja az Ukrajnának nyújtott hírszerzési információk kérdését - jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter szerdán a Kommerszant című orosz napilapnak adott interjújában. Lavrov arra a reagált, hogy a Financial Times című brit napilap múlt héten azt írta, hogy az Egyesült Államok már több hónapja hírszerzési értesülések átadásával segíti az ukrán fegyveres erőket az orosz energetikai létesítmények támadásában.

Lavrov: vajon Washington milyen hírszerzési információkkal támogatja Kijevet? / Fotó: AFP

Sok mindent írnak, és messze nem minden ilyen igazolódik be. De természetesen felfigyeltünk erre. Megbíztam munkatársaimat, hogy kérjék meg az amerikaiakat, hogy kommentálják a Financial Timesnak ezt a közlését

- nyilatkozott az orosz diplomácia vezetője.

Közölte, hogy az amerikai fél még nem válaszolt a felkérésére. Lavrov hangsúlyozta, hogy Ukrajna Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel való esetleges ellátása hatalmas kárt okozna az orosz-amerikai kapcsolatok normalizálása kilátásainak.

"Nem kértünk találkozót, hogy meggyőzzük az amerikai kormányt arról, hogy ez nagyon veszélyes lépés. Abból indulunk ki, hogy ott okos és tapasztalt emberek ülnek, akik maguk is tökéletesen értik a helyzetet, mivel ez teljesen más síkra terelné a helyzetet. A hozzáértők közül senki sem tagadja, hogy ezeket a rendszereket csak a gyártó ország katonái tudják irányítani" - mondta.

Lavrov hozzátette, hogy Donald Trump amerikai elnök nyilatkozatai a Tomahawkok szállításáról semmilyen módon nem érintik azt, amit Vlagyimir Putyinnal Alaszkában megbeszélt.

A tárcavezető szerint az orosz elnök Anchorage-be vitte a választ Steve Witkoff különmegbízott javaslataira, amelyek tükrözték az ukrajnai konfliktus kiváltó okainak megértését és azok megszüntetésére irányultak. Mint fogalmazott, Trump másik különmegbízottja, Keith Kellogg éppen ellenkezőleg, az ukrán válság "eltömítésére" és elmélyítésére buzdít.

Közölte, hogy Oroszország várja Ukrajna reakcióját a kétoldalú isztambuli folyamat korszerűsítésére vonatkozó javaslataira. Emlékeztetett rá, hogy Kijev a tárgyalásokkal kapcsolatban kifogásolta, hogy a szerinte alacsony rangú orosz tárgyalóknak nincs megfelelő hatáskörük, és csak humanitárius kérdésekkel foglalkoznak.

Erre reagálva, és figyelembe véve aggodalmaikat, először is javasoltuk, hogy először is jelentősen emeljük meg a delegációvezetők szintjét. Másodszor, hogy a vezetésük alatt három csoport működjön - nemcsak egy humanitárius, amely mindenképp fontos ügyekkel foglalkozik, hanem egy katonai és egy politikai is. Vagyis a jószándékunk szellemében reagáltunk az ukrán tárgyalófelek sajátos kritikájára. Válaszul olyan intézkedéseket javasoltunk számukra, amelyeknek ezt a bírálatot figyelembe véve valamilyen javulást kellene hozniuk a tárgyalási folyamatba

- hangoztatta.