Deviza
EUR/HUF392.93 +0.04% USD/HUF338.07 0% GBP/HUF451.47 +0.05% CHF/HUF422.83 0% PLN/HUF92.26 +0.14% RON/HUF77.11 +0.03% CZK/HUF16.16 +0.03% EUR/HUF392.93 +0.04% USD/HUF338.07 0% GBP/HUF451.47 +0.05% CHF/HUF422.83 0% PLN/HUF92.26 +0.14% RON/HUF77.11 +0.03% CZK/HUF16.16 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
határellenőrzés
schengeni övezet
Horvátország
határátkelő

Hétvégétől nehezebb lesz átjutni Horvátországon

Horvátország vasárnaptól új uniós határellenőrzési rendszert léptet életbe, ami torlódásokat okozhat a határon.
VG/MTI
2025.10.11, 13:12
Frissítve: 2025.10.11, 13:20

Horvátország vasárnaptól új határellenőrzési rendszert vezet be a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárai számára, ami torlódásokat okozhat a szerb, a bosznia-hercegovinai és a montenegrói határon – közölte a horvát belügyminisztérium.

Horvátország, határellenőrzés
Hétvégétől nehezebb lesz átjutni Horvátországon / Fotó: AFP

Az Európai Unió beléptetési/kiléptetési rendszere (Entry/Exit System – EES) digitálisan rögzíti a harmadik országok állampolgárainak belépési, illetve kilépési adatait, és felváltja az útlevelek kézi pecsételését – tették hozzá.

Az EES 

  • elektronikusan rögzíti a harmadik országok állampolgárainak belépési és kilépési idejét és helyét, 
  • kiszámítja a megengedett tartózkodási időt, 
  • valamint biometrikus adatokat gyűjt – arcfotót és a jobb kéz négy ujjának lenyomatát.

A 12 év alatti gyermekek mentesülnek az ujjlenyomatvétel alól. A későbbi belépések során a rendszer az útlevélben szereplő fotót összeveti az EES-ben tárolt képpel, ami felgyorsítja az ellenőrzést.

A tájékoztatás szerint a rendszert valamennyi nemzetközi határátkelőn alkalmazzák, beleértve azokat is, amelyek ideiglenesen nemzetközi forgalomra vannak kijelölve a Bosznia-Hercegovinával kötött megállapodás alapján.

A rendszer bevezetésének első szakaszában a regisztráció napi legalább négy órán át lesz elérhető, amit fokozatosan bővítenek, és hat hónapon belül eléri a 24 órás működési időt.

A határátkelőkön külön EES-sávokat jelölnek ki a harmadik országok állampolgárai számára, de nagyobb forgalom esetén a rendszer minden sávban működni fog.

Lesznek, akik könnyítést kapnak 

Az EES-szel egy időben Horvátország bevezeti az úgynevezett nemzeti könnyítési programot (NPO) is azoknak a harmadik országbeli utasoknak, akik gyakran lépik át a határt, és nem jelentenek biztonsági kockázatot.

Az NPO résztvevői gyorsabban haladhatnak át a határellenőrzésen, mivel ismételt belépéskor nem kell új biometrikus mintát adniuk – a rendszer az útlevélfotót összeveti a már rögzített EES-adatokkal.

A zágrábi, spliti, dubrovniki, pulai, zadari és rijekai reptéren EES-kioszkokat helyeznek üzembe azok számára, akik első alkalommal lépnek be a schengeni térségbe, és még nincs EES-profiljuk.

Az eljárás során az utas szkenneli az útlevelét, majd biometrikus arcfelvételt és ujjlenyomatot ad, valamint egy rövid kérdőívet is kitölt, amely 15 nyelven lesz elérhető.

A rendszer bevezetése meghosszabbíthatja a határellenőrzés idejét, különösen az első alkalommal belépő utasok esetében. A horvát belügyminisztérium ugyanakkor arra számít, hogy a várakozási idők fokozatosan csökkennek, amint a rendszer rutinszerűvé válik, és egyre több utasnak lesz saját EES-profilja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu