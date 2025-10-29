Melissa, az évtized egyik legerősebb hurrikánja pusztít a Karib-térségben – bámulatos videót közöltek a szeméből

Hurrikán tombol az Atlanti-óceán amerikai partjainál. A Melissára keresztelt nagy erejű időjárási jelenség szerdán kora reggel Kubában, Chivirico város közelében ért partot 3-as kategóriájú viharként azután, hogy kedden még legmagasabb, 5-ös szintű hurrikánként söpört át Jamaicán – írja a CNBC és a USA Today.

A hurrikán Jamaica után Kubát pusztítja / Fotó: AFP

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) szerint

a Melissa az Atlanti-óceán térségének egyik legerősebb hurrikánja, kedden elérte Jamaicát, ahol a legnagyobb szélsebessége 295 kilométer per óra volt.

Az amerikai légierő 53. Időjárás-felderítő százada, közismert nevén a Hurrikánvadászok, hétfőn berepült a Melissa hurrikán szemébe.

Felkészül Kuba a természeti csapásra

Kubában több százezer embert evakuáltak menedékhelyekre. Hurrikánriasztás van érvényben Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín és Las Tunas tartományokban, valamint a Bahama-szigetek délkeleti és középső részein.

Az NHC miami központja szerint a Melissa legnagyobb szélsebessége elérte a 185 kilométer per órát, és 19 kilométer per órás sebességgel északkelet felé halad. A hurrikán Guantánamótól 97 kilométerre nyugatra, valamint a Bahamák központi részétől 370 kilométerre délre gomolyog.

Az amerikai meteorológusok heves esőzésekre, halálos áradásokat és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A vihar akár 3,6 méteres vihardagályt és 51 centiméternyi csapadékot hozhat Kelet-Kubában.

A hatóságok és a kubai elnök felszólították a kubai lakosságot, hogy húzódjon menedékbe.

„Rengeteg munka vár ránk, tudjuk, hogy sok kár lesz. Senkit sem hagyunk hátra, és semmilyen erőforrást nem sajnálunk az emberek életének védelmében” – próbált nyugtatni Miguel Díaz-Canel kubai elnök a televíziós beszédében.

A vezető figyelmeztette a lakosságot, hogy ne becsüljék alá a Melissa erejét, amely „a valaha Kubát elérő legerősebb hurrikán”.

Guantánamótól egészen Camagüeyig, az ország középső részéig már hétfőn felfüggesztették az oktatást.

A hurrikán tovább súlyosbíthatja Kuba már jelentős gazdasági válságát, amelyet már most is hosszan tartó áramkimaradások, valamint üzemanyag- és élelmiszerhiány jellemeznek.