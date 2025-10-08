Ennyi volt, leáldozott a vegetáriánus hamburgereknek - döntött Brüsszel, nincs olyan, hogy húsmentes hús

Az Európai Parlament szerint hamarosan nem lesz többé rendelhető és nem is árusítható „ zöldségburger” vagy „zöldséges rántott hús” Európában: az EP-képviselők ugyanis megszavazták, hogy a „kolbász” vagy a „rántott hús” kifejezéseket csak a húst tartalmazó termékek esetében engedélyezzék. Konkrétabban:

Brüsszel megerősítette, nincs olyan, hogy húsmentes hús.

Emellett egyszerűsített uniós mezőgazdasági szabályozásokat és intézkedéseket fogadtak el a gazdálkodók élelmiszer-ellátási láncban betöltött pozíciójának megerősítése érdekében – írja a Kurier.at

Húsmentes hamburger – ilyen nincs többé! / EU: Fotó: NeydtStock / Shutterstock

A jelenlegi közös agrárpolitika (KAP) javasolt módosításai az európai gazdák legnagyobb problémáira próbál választ adni. Az Európai Unió célja emellett az adminisztratív terhek csökkentése, különösen a kistermelők esetében, valamint a gazdálkodók globális piacokon és versenyben betöltött pozíciójának megerősítése. A piaci pozícióra vonatkozó javaslathoz két módosítás a zöldségtermékeket érintette.

Az egyik szerint

a „steak, rántott hús, kolbász, húsgombóc, hamburger, tojássárgája, tojásfehérje” kifejezések csak húst tartalmazó termékek esetében engedélyezhetők.

A módosítást Céline Imart, az EPP képviselője és az előadó terjesztette elő, a Mezőgazdasági Bizottság elfogadta.

A másik, a liberális csoport által benyújtott módosítás csak az olyan kifejezések tiltására irányult, mint a „vegetáriánus csirke”, amelyek kifejezetten húskészítményeket tartalmaznak. Ez az ötlet azonban elbukott, nem kapott szükséges támogatást.

Vegyes reakciók Ausztriában

Az osztrák európai parlamenti képviselők előzetesen szkepticizmusukat fejezték ki a tilalmakkal kapcsolatban:

A parlamenti politikusok nem bíznak a fogyasztók intelligenciájában

– mondta Thomas Waitz, a zöldek európai parlamenti képviselője, az egyszerűsített mezőgazdasági szabályozások előadója egy sajtótájékoztatón. „A fogyasztók tudják, hogy egy vegán hamburger nem tartalmaz húst.”

A probléma nem a „zöldséges burger” – mondta Alexander Bernhuber, az Európai Parlament tagja és az ÖVP-EU mezőgazdasági szóvivője. Hangsúlyozta, az elfogadott szövegek a gazdálkodók megerősítéséről és a tisztességesebb termelés előmozdításáról szólnak.