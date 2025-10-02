Magyarország követőkre lelt Koppenhágában: több tagállamnál is betelt a pohár – szövetkeznének a migráció ellen

Christian Stocker osztrák kancellár az Európai Politikai Közösség koppenhágai csúcstalálkozóján világos üzenetet küldött: az illegális migráció elfogadhatatlan méretűre nőtt, a bevándorlási rendszerek jövőjét pedig nem hagyhatják a bűnözői hálózatok kezében. Több uniós tagállam szövetkezne most a migráció ellen, az elszántság mértéke később derül ki. Sok év késéssel követik Magyarországot, és egyik sem kap büntetést a migránsok befogadásának elutasításáért, mint Magyarország.
Nekünk kell eldöntenünk, ki jöhet be az országainkba, nem az embercsempészeknek
– hangsúlyozta Stocker, aki szerint a közelmúltbeli tömeges bevándorlás Líbiából Görögországba jól mutatja, hogy sürgősen összehangolt uniós fellépésre van szükség.
Stocker az esemény napján az osztrák Krone hírportálnak elmondta: Ausztria elkezdte kitoloncolni a szíriai menekülteket, elsőként Európában. Csütörtökön egy börtönbüntetését töltő szírt toloncoltak ki, amit már korábban szerettek volna megtenni, csak augusztusban beavatkozott az érdekében az Emberi Jogok Európai Bírósága.
„Európai úttörők vagyunk” – mondta a kancellár, hozzátéve, hogy a gyors és következetes eljárások nélkül nem lehet rendet teremteni a kontinensen.
A gazdaság stagnál, a társadalom elégedetlen, a politikai fordulat pedig késik. Soha nem látott szintre emelkedett a migrációs válság Németországban, a legnagyobb városokban több tízezer menedékkérőt helyeztek el szállodákban, a költségek pedig már most százmilliókra rúgnak.
A dán fővárosban Orbán Viktor magyar, Giorgia Meloni olasz, Alexander De Wever belga és Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök, valamint Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is Stocker mellé állt. Összesen tizenkét európai ország – köztük Németország, Svédország, Hollandia és Dánia – írta alá a közös nyilatkozatot, amely az illegális migráció teljes útvonalára kiterjedő átfogó megközelítést sürget.
A dokumentum szigorúbb fellépést ígér az embercsempész-hálózatok ellen, erősebb menekültügyi rendszert és határozottabb kitoloncolási gyakorlatot. Az aláíró államok szerint a diplomáciai nyomásgyakorlást és a vízumkorlátozásokat is eszközként kell használni, hogy a származási és tranzitországok együttműködjenek.
Ugyanakkor nemcsak a szigorításról van szó: a nyilatkozat innovatív megoldásokat sürget az oktatás, a munkahelyteremtés és az önkéntes hazatérés támogatásán keresztül.
A cél kettős: egyszerre kell megtörni az embercsempészek üzleti modelljét, és egyértelműen szabályozni kell a legális bevándorlási csatornákat.
A koppenhágai csúcs rávilágított arra, hogy a migráció kérdése egyre több európai tagállam számára válik problémává. Ausztria a gyors kiutasításokat tekinti kulcsnak, míg más államok inkább hosszabb távú partnerségekre építenének. Egyvalamiben azonban egyetértés született: az illegális migráció csak összehangolt európai fellépéssel tartható féken.
Magyarország kitart amellett, hogy az Európai Unió békepárti projekt maradjon, és ne sodródjon bele a konfliktusba. A koppenhágai csúcstalálkozón újabb javaslatok kerültek elő az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban – különösen a kontinens többi részének a bevonásáról.
