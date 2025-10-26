„Teljesen spontán módon, kicsit sem komolyan gondolva dobtam be miniszter úrnak a Lavrov-interjú gondolatát. Nem sokkal később a magyar külügytől értesítettek minket arról, hogy Szijjártó miniszter úr tényleg megkérdezte Lavrov miniszter urat, aki elvállalta az interjút” – írta ki a Facebookon vasárnap délben az Ultrahang nevű magyar YouTube-csatorna állandó műsorvezetője. Cs. Király Tamás a 444 kérdéseire válaszolt, miután a lap azt akarta megtudni, hogy pontosan hogy történt a kapcsolatfelvétel, illetve az utazás finanszírozására magyar vagy orosz állami forrásokat felhasználtak-e.

Egy magyar youtubernek adott interjút Lavrov: most elárulták, hogyan jött össze a moszkvai beszélgetés / Fotó: NurPhoto / AFP

Interjú Lavrovval: közvetlenül vették fel a kapcsolatot az orosz külüggyel

A műsorvezető elmondása szerint miután Lavrov elvállalta az interjút, közvetlenül léptek kapcsolatba az orosz külügyminisztériummal, akikkel leegyeztették az interjú technikai részleteit.

Egyúttal köszönetét fejezte ki Szijjártó Péternek a közbenjárásáért, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ha esetleg intézne egy Marco Rubi-interjút is, azzal nagyon sokat segítene, hogy ne mondják rájuk azt, hogy oroszpártiak.

Ami a költségeket illeti, az utazással, interjúval felmerülő összes költséget csak és kizárólag saját maga finanszírozta az Ultrahang bevételeiből.

Az Ultrahang bevételei továbbra is kizárólag a Google hirdetéseiből, hallgatói adományokból és a könyves webshopunk bevételeiből állnak össze. Sem guruló dollárokat, sem kormányzati pénzeket nem kapunk

– mondta a műsorvezető, aki hozzátette, mivel a Google elég jól fizet a nézettség után, nekik meg elég jó a nézettségük, így nincs okuk a panaszra.

A nagykövetségen igényelték a vízumot

Cs. Király Tamás azt is elmondta a posztban, hogy semmilyen különleges elbánásban nem volt részük. Vízumot a budapesti orosz nagykövetségen igényeltek, és mivel soron kívül kellett kiváltaniuk, dupla árat fizettek érte. A moszkvai repülőtéren másfél órát várakoztattá őket iráni, kazah és tádzsik családok társaságában úgy, hogy elvették az útlevelüket, és csak miután megbizonyosodtak róla, hogy nem bűnözők, engedték be őket az országba.

Az Ultrahangra eddig is hívtunk, hívunk minden politikai oldalról politikusokat. (Nagyon inspirálna egy Magyar Péter- vagy egy Dobrev Klára-interjú is, ha valaki tud ilyet intézni, annak is jár az Ultrahang Barátság Érdemrend.) Korábban a Fidesz sem igazán reagált a megkereséseinkre

– mondta a műsorvezető, hozzátéve, hogy láthatóan a kormánypárt váltott, és nemcsak az Ultrahangba, hanem más podcastekbe is gyakrabban járnak. A Fidesszel semmiféle megállapodásuk nincsen, a nyilvánosan ismert e-mailes elérhetőségeken keresztül hívják meg őket – árulta el Cs. Király Tamás.

A Lavrovval készült interjú vasárnap este 17.30-tól látható az Ultrahang YouTube-csatornáján.