Alig kötöttek tűzszünetet, már tüzet nyitottak az izraeli katonák - több palesztin meghalt

Izraeli biztonsági erők öt palesztin férfit lőttek le Gázavárosban. Az izraeli hadsereg (IDF) szerint a férfiak átlépték a tűzszüneti vonalat, és megközelítették az izraeli állásokat.

Izraeli katonák Ciszjordániában / Fotó: Middle East Images via AFP

Az IDF közölte: először próbálták feloszlatni a csoportot, de mivel azok nem engedelmeskedtek, ezért fegyverrel léptek fel ellenük. Az al-Dzsazíra arról is beszámolt, hogy izraeli katonák Dzsabalíjában szintén tüzet nyitottak palesztinokra, utóbbit nem kommentálta az izraeli hadsereg.

Mint ismert, a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír írták alá. A négy aláíró állam – az Egyesült Államok, Egyiptom, Katar és Törökország – garanciavállaló országként vállalta, hogy ügyel a gázai tűzszüneti megállapodás betartására.

Az amerikai elnök szeptember végén ismertette a most aláírt megállapodás alapjául szolgáló béketervét, amely szerint befejeződött a gázai háború lezárását célzó folyamat első szakasza: tegnap a Hamász elengedte az utolsó túszokat, valamint Izrael részéről 2000 palesztin foglyot adtak át, miközben az izraeli hadsereg visszavonult egy meghatározott vonal mögé a Gázai övezeten belül.

Trump szerint a dokumentum, amelynek pontos tartalmát nem tették közzé, meghatározza azokat a szabályokat és rendelkezéseket, amelyek a két évvel ezelőtt kezdődött háború befejezéséhez vezető lépésekhez szükségesek Izrael és a Hamász palesztin iszlamista szervezet között a Gázai övezetben.