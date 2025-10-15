Deviza
EUR/HUF390.32 -0.35% USD/HUF335.68 -0.57% GBP/HUF448.03 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.46% PLN/HUF91.73 -0.22% RON/HUF76.73 -0.31% CZK/HUF16.09 -0.13% EUR/HUF390.32 -0.35% USD/HUF335.68 -0.57% GBP/HUF448.03 -0.4% CHF/HUF419.29 -0.46% PLN/HUF91.73 -0.22% RON/HUF76.73 -0.31% CZK/HUF16.09 -0.13%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,027.84 +0.62% MTELEKOM1,802 -0.11% MOL2,760 +0.51% OTP30,500 +1.15% RICHTER10,340 -0.39% OPUS550 -0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,860 -0.82% BUMIX9,645.03 +0.23% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,228.08 +1.27% BUX103,027.84 +0.62% MTELEKOM1,802 -0.11% MOL2,760 +0.51% OTP30,500 +1.15% RICHTER10,340 -0.39% OPUS550 -0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS4,860 -0.82% BUMIX9,645.03 +0.23% CETOP3,519.42 -0.34% CETOP NTR2,228.08 +1.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
járvány
influenza
nátha

Ránk ront a náthaszezon – valamit érdemes lesz most ellenőriznünk

A „korai náthaszezonban” vagyunk, így a megbetegedések java csak most következik.
Andor Attila
2025.10.15, 11:14
Frissítve: 2025.10.15, 11:52

A rhinovírus és az adenovírus ugyanis jellemzően szeptember–októberben üti fel a fejét az iskolákban és az irodákban, novemberben pedig ránk rúgja az ajtót a „klasszikus náthaszezon” – a Covid, az influenza és az RSV vírusos megbetegedésekkel karöltve. 

Smiling,Girl,Puts,Face,Mask,Off,Her,Nose,So,That őszi járványszezon
Járvány jöhet – berobbanhat a betegek száma / Fotó: Marian Weyo / Shutterstock

A kórokozók terjedésében a beltéri levegő minősége, különösen a páratartalom kulcsszerepet játszik, hiszen befolyásolja a nyálkahártya állapotát, a vírusok stabilitását és a fertőző cseppek terjedését is.

Novembertől indul a klasszikus náthaszezon, ekkor veszi át az influenza, illetve a Covid- és az RSV-aktivitás a főszerepet. Ezek a fertőzések a december és február közötti időszakban tetőznek, és különösen akkor veszélyesek, ha a nyálkahártya védekező funkciójának csökkenése miatt a kórokozók lejutnak az alsó légutakba, és ott például tüdőgyulladást okoznak. 

Erre figyeljünk a tüdőgyógyász szerint 

Akár irodában, iskolában, vagy esetleg plázában, kórházban töltjük a napunk jelentős részét, a levegő, amit belélegzünk, közvetlenül hat a közérzetünkre és az egészségünkre.  

Az ideális beltéri páratartalom 40-60 százalék között mozog, az ettől eltérő páratartalmú levegő megkönnyíti a vírusok és baktériumok terjedését, és gyengíti a szervezet védekezőképességét. 

A túl száraz és a túl nedves nyálkahártya egyaránt problémát okozhat. Az alacsony páratartalom miatt szárazabb lesz a nyálkahártya, ami nagyban elősegíti azt, hogy megbetegedjünk. A túl magas páratartalom pedig nemcsak a beltérben megtelepedő, egészségkárosító penészgombáknak kedvez, hanem az asztmások és a szívbetegek tüneteinek felerősödését is eredményezi

– magyarázza dr. Várdi Katalin pulmonológus a WavinVodcast legújabb epizódjában. 

A kulcs a páratartalom

A beltéri levegő páratartalmát párologtatással növelhetjük, átmeneti csökkentésére pedig a huzatolás a legegyszerűbb megoldás, főleg, ha hideg, száraz levegő áramlik be télen. Ha azonban az egész épületben szeretnénk állandó, egészséges szinten tartani a hőmérsékletet és a páratartalmat, illetve a hideg huzatot sem bírjuk jól, akkor érdemes komplex épületgépészeti megoldásokban gondolkodni. 

A felületfűtés légkeringetés nélkül biztosítja a hőt, így a kórokozók nem terjednek az egész épületben, és fertőznek akár több emeleten keresztül, míg a vezérelt gépi szellőztetés ablaknyitogatás nélkül segít ideális szinten tartani a páratartalmat

– mondta el Szombathelyi Tamás, a Wavin épületgépész mérnöke. Ezek a megoldások irodákban és családi házakban egyaránt alkalmazhatók. 
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu