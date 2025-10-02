Fűtési kisokos – Mutatjuk, mikor érdemes elindítani a gázkazánt

A szeptember végi, október eleji hűvös esték sokaknál felvetik a kérdést – ideje-e már elindítani a fűtést? A döntést gyakran halogatjuk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy érdemes időben gondolkodni – írj a Sonline.
A gázkazánokkal működő rendszerek különösen igénylik az odafigyelést, hiszen a szerelői tapasztalatok alapján a fűtési szezon első indításai okozzák a legtöbb meghibásodást. A szakemberek szerint,
ha a lakás hőmérséklete huzamosabb ideig 16 °C alá süllyed, akkor a hideg időben nemcsak fázni kezdünk, de megnő a penészképződés veszélye is.
Ezért nem érdemes túl sokáig várni – főleg régebbi, esetleg hiányos szigetelésű épületek esetén.
Néhány általános hőmérsékleti irányelv:
Természetesen ezen a hőmérsékleten huzamosabb ideig tartózkodni nem ajánlott, így ha még nem egy nagy fűtési rendszer elindításán gondolkodunk, akkor kiváló alternatívaként szolgálnak a fűtő klímák, vagy a különböző elektromos fűtőtestek. Ezekkel az eszközökkel a központi fűtésrendszerünk elindítása nélkül remekül tudjuk temperálni a lakásunk belső tereit – átmenetileg.
Azonban ha huzamosabb ideig várható hidegebb időjárás, érdemes elgondolkodnunk rajta, hogy megkezdjük a fűtést a gázkazánunkkal.
A hideg idő beköszöntével sokan egyszerűen „rányomnak” a fűtés gombjára – pedig ez veszélyes is lehet. A gázkazán ugyanis egész nyáron állt, és a szezon eleji indulás mindig nagyobb terhelést ró rá.
Érdemes továbbá beszereznünk egy szén-monoxid jelzőt is a lakásunkba,
vagy ha már van ilyen készülékünk, akkor ellenőrizzük a benne lévő elem töltöttségét.
Ezeket a dolgokat érdemes egy szakemberrel átvizsgáltatnunk a készülékeinken:
a spórolás sokba kerülhet: egy alap karbantartás költsége eltörpül amellett, amit egy szezon közepi meghibásodás okozhat.
Ha nem is hívunk szakembert, mert érzünk magunkba elég bátorságot, és rálátást akkor alap dolgokat mi is elvégezhetünk – mondta Pintér Bálint, kaposvári központi-fűtés szerelő és folytatta –Érdemes megnéznünk a termosztátjainkban, főleg ha rádiós az elemek töltöttségét, a renderünkben lévő víz mennyiségét.
Ha időben indítjuk el a fűtést és végezzük el a karbantartást, akkor számos gond kockázatától óvhatjuk meg magunkat. A hűvös, nedves falakon könnyen megjelenik a penész, amely rendkívül kellemetlen tüneteket is okozhat az arra érzékenyeknek. Az eszközök, és a fűtés rendszer részei gyorsabban kophatnak, ha nagyon hidegen indítjuk el őket.
A pénztárcánknak is kedvező, hosszabb távon csökkenthetjük a gázszámlánkat ha egy tiszta égésterű kazánnal fűtünk, amelyben hatékonyabb az égés. Rövid távon is a kiadásoktól megvédhetjük magunkat ha időben gondolkodunk, mert a hirtelen és gyors kiszállásokért a szerelők akár felárat is kérhetnek.
Néhány tipp egy tudatos fűtés szezonhoz
