Orbán Viktor: Micsoda tragédia!

A mai nap során, egy külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le és gyulladt ki Kenya partvidékén, Kwale megyében. A Mombasa Air Safari légitársaság által üzemeltetett Cessna Caravan típusú gép az ukundai Diani repülőtérről indult a világhírű Maasai Mara nemzeti parkba, de a felszállás után röviddel a földbe csapódott. A kenyai hatóságok közlése szerint a fedélzeten tartózkodó 12 ember – köztük nyolc magyar turista – valószínűleg mind életét vesztette a katasztrófában.

Orbán Viktor posztja a kenyai tragédiát követően / Orbán Viktor / Facebook

Kenyai tragédia

A tragédia hírére Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé egy rövid, megrendültségről tanúskodó bejegyzést.

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak

– írta a kormányfő.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a kormány azonnal megkezdte a szükséges intézkedéseket: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter haladéktalanul felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külügyminisztérium munkatársai pedig minden lehetséges segítséget megadnak az áldozatok családjainak a rendkívül nehéz helyzetben.



A miniszterelnök bejegyzése pillanatok alatt nagy visszhangot váltott ki, a kommentszekciót elárasztották a részvétnyilvánítások és az együttérző üzenetek. A kommentelők imáikról és támogatásukról biztosították a gyászoló családokat, és sokan fejezték ki reményüket, hogy a hatóságok mielőbb feltárják a katasztrófa pontos okait.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiegészítette a tragédia eddig ismert részleteit, és a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki. A tárcavezető közölte, hogy a tizenkét áldozat közül nyolc magyar állampolgár volt: két család tagjai és egy ismerősük. A miniszter hozzátette a megrázó információt, miszerint két kiskorú is van az áldozatok között. Hangsúlyozta, hogy az azonosítás folyamatban van, és amint a hivatalos információk rendelkezésre állnak, értesítik a hozzátartozókat. A diplomáciai lépések is azonnal megkezdődtek:

Az imént beszéltem Musalia Mudavadi kollégámmal, Kenya külügyminiszterével. Egyrészt megköszöntem neki az eddigi intézkedéseket, másrészt pedig kértem a segítségét a további intézkedések gyorsasága és zökkenőmentessége tekintetében

– mondta.