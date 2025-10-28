Deviza
Orbán Viktor: Micsoda tragédia!

„Micsoda tragédia!” – ezekkel a szavakkal reagált Orbán Viktor miniszterelnök arra a hírre, hogy nyolc magyar állampolgár is életét vesztette a kedd reggeli kenyai szerencsétlenségben. A kormányfő a közösségi oldalán fejezte ki őszinte részvétét az áldozatok családjainak, és azonnali intézkedést ígért: a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai minden segítséget megadnak az érintetteknek. A bejegyzéshez tartozó hozzászólásmezőt gyorsan részvétnyilvánító és együttérző kommentek lepték el.
Schweickhardt Gyula
2025.10.28, 15:01
Frissítve: 2025.10.28, 15:45

A mai nap során, egy külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le és gyulladt ki Kenya partvidékén, Kwale megyében. A Mombasa Air Safari légitársaság által üzemeltetett Cessna Caravan típusú gép az ukundai Diani repülőtérről indult a világhírű Maasai Mara nemzeti parkba, de a felszállás után röviddel a földbe csapódott. A kenyai hatóságok közlése szerint a fedélzeten tartózkodó 12 ember – köztük nyolc magyar turista – valószínűleg mind életét vesztette a katasztrófában.

Orbán Viktor posztja a kenyai tragédiát követően. /Facebook: Orbán Viktor
Orbán Viktor posztja a kenyai tragédiát követően / Orbán Viktor / Facebook

Kenyai tragédia

A tragédia hírére Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé egy rövid, megrendültségről tanúskodó bejegyzést. 

Micsoda tragédia! Őszinte részvétünk a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok családjainak

– írta a kormányfő.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a kormány azonnal megkezdte a szükséges intézkedéseket: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter haladéktalanul felvette a kapcsolatot a kenyai hatóságokkal, a Külügyminisztérium munkatársai pedig minden lehetséges segítséget megadnak az áldozatok családjainak a rendkívül nehéz helyzetben.


A miniszterelnök bejegyzése pillanatok alatt nagy visszhangot váltott ki, a kommentszekciót elárasztották a részvétnyilvánítások és az együttérző üzenetek. A kommentelők imáikról és támogatásukról biztosították a gyászoló családokat, és sokan fejezték ki reményüket, hogy a hatóságok mielőbb feltárják a katasztrófa pontos okait.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiegészítette a tragédia eddig ismert részleteit, és a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki. A tárcavezető közölte, hogy a tizenkét áldozat közül nyolc magyar állampolgár volt: két család tagjai és egy ismerősük. A miniszter hozzátette a megrázó információt, miszerint két kiskorú is van az áldozatok között. Hangsúlyozta, hogy az azonosítás folyamatban van, és amint a hivatalos információk rendelkezésre állnak, értesítik a hozzátartozókat. A diplomáciai lépések is azonnal megkezdődtek: 

Az imént beszéltem Musalia Mudavadi kollégámmal, Kenya külügyminiszterével. Egyrészt megköszöntem neki az eddigi intézkedéseket, másrészt pedig kértem a segítségét a további intézkedések gyorsasága és zökkenőmentessége tekintetében

– mondta.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy a  helyszíni segítségnyújtás érdekében a kenyai nagykövetség konzulja már úton van a katasztrófa helyszínére, hogy közvetlen támogatást nyújthasson a gyászoló családoknak.

A baleset további körülményei egyelőre tisztázatlanok. A kenyai polgári légi közlekedési hatóság vizsgálatot indított. A szemtanúk egy hatalmas robbanásról számoltak be, és arról, hogy a helyszínre érve már csak a kiégett roncsokat és felismerhetetlenségig összeégett emberi maradványokat találtak A hatóságok a következő napokban adhatnak bővebb tájékoztatást az áldozatok azonosításáról és a baleset okairól.

 

Az eddig megismert részletekről itt számoltunk be.

A kiemelt képen: katonák és mentősök a helyszínen, ahol lezuhant a turistákat szállító kisrepülőgép a kenyai Diani közelében 2025. október 28-án / Forrás: MTI/AP

