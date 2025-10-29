Deviza
EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF441.11 -0.26% CHF/HUF418.24 -0.42% PLN/HUF91.65 -0.1% RON/HUF76.37 0% CZK/HUF15.95 -0.09% EUR/HUF388.35 +0.04% USD/HUF333.11 0% GBP/HUF441.11 -0.26% CHF/HUF418.24 -0.42% PLN/HUF91.65 -0.1% RON/HUF76.37 0% CZK/HUF15.95 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,991.29 +0.66% MTELEKOM1,798 -0.22% MOL3,008 +2.33% OTP31,620 +1.11% RICHTER10,390 -0.77% OPUS553 -2.53% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.27% WABERERS5,180 +3.47% BUMIX9,950.27 -0.39% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,292.05 +0.08% BUX106,991.29 +0.66% MTELEKOM1,798 -0.22% MOL3,008 +2.33% OTP31,620 +1.11% RICHTER10,390 -0.77% OPUS553 -2.53% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.27% WABERERS5,180 +3.47% BUMIX9,950.27 -0.39% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,292.05 +0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Kiderült, mikor találkozik Orbán Viktor és Donald Trump

null
magyar áldozat
kenya
magyar konzul
légikatasztrófa
Szijjártó Péter

Kenyai légi katasztrófa: Szijjártó Péter gyors vizsgálatot ígér – a magyar konzul már a baleset helyszínén van

A külügyminiszter szerint a helyi hatóságok ígéretet tettek a gyors vizsgálatra, a magyar konzul pedig már a tragédia helyszínén dolgozik. A kormány minden eszközt mozgósít, hogy az előző napi kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatait mielőbb azonosítsák és hazaszállítsák.
VG/MTI
2025.10.29., 15:28

Továbbra is tart a kenyai repülőgép-szerencsétlenség körülményeinek vizsgálata – jelentette be szerdán Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a kormányülést követően. A tragédiában magyar állampolgárok is életüket vesztették.

Tourists among 11 killed as light aircraft crashes in Kenya’s Kwale County kenyai repülőgép-szerencsétlenség
Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a kormány minden eszközt mozgósít, hogy az előző napi kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatait mielőbb azonosítsák és hazaszállítsák / Fotó: Anadolu via AFP

A tárcavezető elmondta: a kenyai polgári légi közlekedési hatóság vezeti a vizsgálatot, és ígéretet tettek arra, hogy az eljárás a lehető leggyorsabban lezárul.

Amint a vizsgálat eredményei rendelkezésre állnak, azokat haladéktalanul közölni fogják velünk

– mondta Szijjártó.

Magyar áldozatok a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben

A külügyminiszter szerint a magyar konzul már a baleset helyszínén tartózkodik, és felkereste azt a kórházat, ahová a holttesteket szállították. Az azonosítási folyamatot DNS-vizsgálatokkal végzik, és a magyar fél minden segítséget megad a folyamat felgyorsításához.

A konzul felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel is annak érdekében, hogy a vizsgálat és a hazaszállítás mielőbb megtörténhessen. Mindent megteszünk azért, hogy az áldozatok hozzátartozói minél előbb el tudják kezdeni a temetés intézését

– közölte Szijjártó Péter.

A miniszter hozzátette: a kormány folyamatos kapcsolatban van a kenyai hatóságokkal, és minden új információról tájékoztatják majd az érintett családokat.

Rendkívüli: nyolc magyar halottja van egy kenyai repülőgép-balesetnek – megszólalt Orbán Viktor

Külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A hatóságok szerint félő, hogy a fedélzeten tartózkodó 12 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari közleménye szerint nyolc magyar halt meg a légi katasztrófában. A tragédiára közösségi oldalán reagált Orbán Viktor miniszterelnök.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
világbank

Ítéletet mondott a Világbank: beköszönt a tél a nyersanyagpiacon – jövőre hatéves mélypontra zuhannak az árak

A gyenge növekedés és a politikai kockázatok mélypontra nyomhatják az energia- és élelmiszerárakat.
4 perc
dunai finomító

A Mol közölte a rugalmasabb kőolajváltáshoz vezető út részleteit

Műszaki mellett más feltételei is vannak váltásnak.
2 perc
kenya

Kenyai légi katasztrófa: Szijjártó Péter gyors vizsgálatot ígér – a magyar konzul már a baleset helyszínén van

A külügyminiszter szerint a helyi hatóságok ígéretet tettek a gyors vizsgálatra, a magyar konzul pedig már a tragédia helyszínén dolgozik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu