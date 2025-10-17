Teljesen kiborult a lengyelekre Szijjártó Péter, kíméletlenül kiosztotta a kormányt: "Ez botrány"
Botrány, hogy Lengyelországban elutasították az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását, és ezzel előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez Európában - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en.
A tárcavezető úgy értékel: a lépés azt bizonyítja, hogy
a lengyelek szerint, ha nem tetszik egy építmény Európában, nyugodtan fel lehet robbantani.
"Ezzel lényegében a lengyelek ma előre felmentést adtak terrortámadások elkövetéséhez a kontinensen" – vélekedett. "Lengyelország nemcsak szabadon bocsátott, hanem ünnepel is egy terroristát, ide jutott az európai jogállamiság…" - tette hozzá.
Az illetékes lengyel bíróság pénteken elutasította az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi kiadatását Németországnak, akit egyúttal ki is engedtek az előzetes letartóztatásból.
Tusk győzelmi nyilatkozatot tett
A Varsói Kerületi Bíróság nemhogy megtagadta az ukrán férfi kiadatását, de elrendelte azonnali szabadon bocsátását is. 2022 szeptemberében, hét hónappal azután, hogy Moszkva megkezdte Ukrajna elleni invázióját , egy sor víz alatti robbanás károsította az Északi Áramlat csővezetékeit .
„A lengyel bíróságnak nincsenek bizonyítékai ebben az ügyben, mivel a német fél csak nagyon általános információkat küldött” – idézte Dariusz Lubowski bírót a PAP lengyel hírügynökség.
A bíró azt is állította, hogy az állítólagos szabotázs egy „katonai műveletnek” minősül, ami „nem illegális”. Azt állította, hogy a gyanúsított állítólag Kijev nevében cselekedett, ami azt jelenti, hogy „csak az ukrán állam viselhet felelősséget ezért a cselekményért.” Hozzátette, hogy Németországnak különben sincs joghatósága az ügyben, mivel az nemzetközi vizeken történt.
Donald Tusk miniszterelnök az X-en közzétett bejegyzésében üdvözölte a döntést.
„Az ügy lezárva.” – mondta Tusk.
Az Északi Áramlat 2 problémája nem az, hogy felrobbantották. A probléma az, hogy megépítették
– mondta Tusk egy X-en megjelent bejegyzésben a hónap elején. Donald Tusk miniszterelnök már a hónap elején a Szejmben a gyanúsított átadása ellen érvelt, arra utalva, hogy az nem szolgálja Lengyelország nemzeti érdekeit.
Lengyelország régóta bírálja a csővezetékeket, mondván az növeli Németország függőségét az orosz gáztól. Ezt a nézetet osztotta az EU és a NATO keleti szárnyán található más államok , valamint Ukrajna és az Egyesült Államok is.