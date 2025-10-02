Kopogtat a háború, Koppenhágából kapott hívást, ellenzőit pedig félretolnák az ajtótól – helyzetkép a csúcsról

Az Európai Politikai Közösség féléves koppenhágai csúcstalálkozóján 47 ország vezetői tárgyalnak Európa jövőjéről. A megbeszéléseken kiemelt téma az orosz-ukrán háború és annak lehetséges európai következményei – írta a Magyar Nemzet.

Koppenhágai csúcstalálkozón újabb javaslatok kerültek elő az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban – különösen a kontinens többi részének a bevonásáról / Fotó: AFP

Koppenhágai csúcstalálkozó: Brüsszel mindent megtesz a háború kiterjesztéséért

Orbán Viktor miniszterelnök a találkozó előtt azt írta közösségi oldalán: készen áll a politikai harcra.

Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter Koppenhágában arról beszélt, hogy egyre több olyan javaslat kerül napirendre, amely az EU-t közelebb vinné a háborúhoz. Példaként említette Ukrajna csatlakozásának felgyorsítását, a befagyasztott orosz vagyon felhasználását és az energiafüggetlenség erőltetett kikényszerítését.

Nagyon sokan dolgoznak azért, hogy Európát és az Európai Uniót minél közelebb vigyék az orosz–ukrán háborúhoz, hogy beletolják ebbe a konfliktusba. Ezeknek a törekvéseknek kellett ellentartani Magyarország részéről, ez történik ma is

– mondta a politikus.

A magyar kormány álláspontja szerint ezek a javaslatok mind politikailag, mind jogilag kockázatosak. Bóka kiemelte, hogy az uniós csatlakozási folyamatban eddig minden lépéshez egyhangúságra volt szükség, most azonban felmerült ennek a szabálynak a fellazítása.

Ez a javaslat végül elbukott, de szerinte Brüsszel újabb kerülőutakat keres majd, hogy elővigye az ügyet.

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása is központi téma volt a csúcson.

A számítások szerint mintegy 140-150 milliárd eurót biztosítana Ukrajna számára, ám a jogi következmények rendkívül kockázatosak lennének.

Ráadásul Brüsszelnek 2026 második felétől újabb forrásokat kellene találnia, mert Ukrajna súlyos pénzügyi nehézségekkel nézhet szembe.

Bóka hangsúlyozta: az Európai Unió békepárti projekt, ezért a tagság nem értelmezhető biztonsági garanciaként egy zajló háború közepette. Magyarország célja, hogy ennek megfelelően ellenálljon a háborúpárti kezdeményezéseknek, és a béke oldalán tartsa az Uniót.