Kopogtat a háború, Koppenhágából kapott hívást, ellenzőit pedig félretolnák az ajtótól – helyzetkép a csúcsról

Az Európai Politikai Közösség féléves koppenhágai csúcstalálkozóján 47 ország vezetői tárgyalnak Európa jövőjéről. A megbeszéléseken kiemelt téma az orosz-ukrán háború és annak lehetséges európai következményei – írta a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor miniszterelnök a találkozó előtt azt írta közösségi oldalán: készen áll a politikai harcra.
Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter Koppenhágában arról beszélt, hogy egyre több olyan javaslat kerül napirendre, amely az EU-t közelebb vinné a háborúhoz. Példaként említette Ukrajna csatlakozásának felgyorsítását, a befagyasztott orosz vagyon felhasználását és az energiafüggetlenség erőltetett kikényszerítését.
Nagyon sokan dolgoznak azért, hogy Európát és az Európai Uniót minél közelebb vigyék az orosz–ukrán háborúhoz, hogy beletolják ebbe a konfliktusba. Ezeknek a törekvéseknek kellett ellentartani Magyarország részéről, ez történik ma is
– mondta a politikus.
A magyar kormány álláspontja szerint ezek a javaslatok mind politikailag, mind jogilag kockázatosak. Bóka kiemelte, hogy az uniós csatlakozási folyamatban eddig minden lépéshez egyhangúságra volt szükség, most azonban felmerült ennek a szabálynak a fellazítása.
Ez a javaslat végül elbukott, de szerinte Brüsszel újabb kerülőutakat keres majd, hogy elővigye az ügyet.
A befagyasztott orosz vagyon felhasználása is központi téma volt a csúcson.
A számítások szerint mintegy 140-150 milliárd eurót biztosítana Ukrajna számára, ám a jogi következmények rendkívül kockázatosak lennének.
Ráadásul Brüsszelnek 2026 második felétől újabb forrásokat kellene találnia, mert Ukrajna súlyos pénzügyi nehézségekkel nézhet szembe.
Bóka hangsúlyozta: az Európai Unió békepárti projekt, ezért a tagság nem értelmezhető biztonsági garanciaként egy zajló háború közepette. Magyarország célja, hogy ennek megfelelően ellenálljon a háborúpárti kezdeményezéseknek, és a béke oldalán tartsa az Uniót.
