Figyelni kell a volán mögött: a legapróbb hibákért is jár büntetőpont, könnyen ugorhat a jogsi, de van jó hír is
Sokan hajlamosak legyinteni egy-egy gyorshajtásra vagy szabályszegésre, ám ezekért nemcsak pénzbírság, hanem büntetőpontok is járhatnak, egy bizonyos szám után pedig a jogosítványunk is veszélybe kerülhet – írja a Vaol.
A jelenlegi szabályozás szerint, ha valaki eléri a 18 előéleti pontot, a hatóság automatikusan visszavonja a vezetői engedélyt. A jogosítványt ilyenkor legalább hat hónapra bevonják, és csak utóvizsga után szerezhető vissza. Tizenhárom pontnál figyelmeztetést kapunk, hogy veszélyesen közel járunk a határhoz.
A büntetőpontok ugyan elévülnek, de…
Az előéleti pontok három év után automatikusan elévülnek, feltéve, hogy ez alatt az idő alatt nem születik újabb jogerős határozat a járművezetővel szemben.
Ez a hároméves időszak tehát minden egyes szabálysértés után újraindul. Ha valaki például 2023 júniusában kapott 4 pontot gyorshajtásért, és 2024-ben ismét vét, akkor a korábbi pontok elévülése is tolódik.
Kevesen tudják, de
létezik hivatalos mód a pontok csökkentésére: az önkéntes utánképzés,
amely évente egyszer vehető igénybe. Ennek során közlekedési tesztet kell kitölteni, próbavezetésen kell részt venni, és a képzés része egy pszichológiai elbeszélgetés is, amely a közlekedéshez való viszonyt tárja fel.
A sikeres részvétel után a hatóság 4, 6 vagy 9 pontot töröl a vezető előéleti pontjai közül, attól függően, hány pontja volt a képzés megkezdésekor.
A tanfolyamot kizárólag kijelölt képző szerveknél lehet elvégezni, például a KAV – Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont oldalán tudunk jelentkezni ilyen képzésre.
Több apró hibáért is jár büntetőpont
Ezek az enyhébb jogsértések jellemzően figyelmetlenségből történnek, mégis bekerülnek a nyilvántartásba – írja a Kemma.
1 büntetőpont jár például:
- ha a sofőr nem tartja be a jobbra tartási kötelezettséget,
- vagy ha az útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajt (relatív sebességtúllépés).
2 büntetőpont jár:
- ha valaki kereszteződésben vagy az úttestek metszéspontjától öt méteren belül parkol,
- vagy ha záróvonalon halad át.
3 büntetőpont jár:
- az irányjelzés elmulasztásáért,
- a bekanyarodási szabályok megszegéséért,
- a biztonsági öv vagy bukósisak használatának elmulasztásáért
- és a kézben tartott mobiltelefon használatáért.