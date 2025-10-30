Figyelni kell a volán mögött: a legapróbb hibákért is jár büntetőpont, könnyen ugorhat a jogsi, de van jó hír is

Sokan hajlamosak legyinteni egy-egy gyorshajtásra vagy szabályszegésre, ám ezekért nemcsak pénzbírság, hanem büntetőpontok is járhatnak, egy bizonyos szám után pedig a jogosítványunk is veszélybe kerülhet – írja a Vaol.

KRESZ: az enyhébb szabálytalanságért is jár büntetőpont / Fotó: Balogh Zoltán

A jelenlegi szabályozás szerint, ha valaki eléri a 18 előéleti pontot, a hatóság automatikusan visszavonja a vezetői engedélyt. A jogosítványt ilyenkor legalább hat hónapra bevonják, és csak utóvizsga után szerezhető vissza. Tizenhárom pontnál figyelmeztetést kapunk, hogy veszélyesen közel járunk a határhoz.

A büntetőpontok ugyan elévülnek, de…

Az előéleti pontok három év után automatikusan elévülnek, feltéve, hogy ez alatt az idő alatt nem születik újabb jogerős határozat a járművezetővel szemben.

Ez a hároméves időszak tehát minden egyes szabálysértés után újraindul. Ha valaki például 2023 júniusában kapott 4 pontot gyorshajtásért, és 2024-ben ismét vét, akkor a korábbi pontok elévülése is tolódik.

Kevesen tudják, de

létezik hivatalos mód a pontok csökkentésére: az önkéntes utánképzés,

amely évente egyszer vehető igénybe. Ennek során közlekedési tesztet kell kitölteni, próbavezetésen kell részt venni, és a képzés része egy pszichológiai elbeszélgetés is, amely a közlekedéshez való viszonyt tárja fel.

A sikeres részvétel után a hatóság 4, 6 vagy 9 pontot töröl a vezető előéleti pontjai közül, attól függően, hány pontja volt a képzés megkezdésekor.

A tanfolyamot kizárólag kijelölt képző szerveknél lehet elvégezni, például a KAV – Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont oldalán tudunk jelentkezni ilyen képzésre.

Több apró hibáért is jár büntetőpont Ezek az enyhébb jogsértések jellemzően figyelmetlenségből történnek, mégis bekerülnek a nyilvántartásba – írja a Kemma. 1 büntetőpont jár például: ha a sofőr nem tartja be a jobbra tartási kötelezettséget,

vagy ha az útviszonyokhoz képest túl gyorsan hajt (relatív sebességtúllépés). 2 büntetőpont jár: ha valaki kereszteződésben vagy az úttestek metszéspontjától öt méteren belül parkol,

vagy ha záróvonalon halad át. 3 büntetőpont jár: az irányjelzés elmulasztásáért,

a bekanyarodási szabályok megszegéséért,

a biztonsági öv vagy bukósisak használatának elmulasztásáért

és a kézben tartott mobiltelefon használatáért.



