Lázár János bejelentést tesz: átadják az új autópályát, amire mindenki várt

Az építési és közlekedési miniszter és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök átadja a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópályákat összekapcsoló szakaszt. Lázár János hamarosan jelentkezik a részletekkel,
VG
2025.10.06., 14:04

Hamarosan élőben jelentkezik be Lázár János a Facebookon hétfőn.

LÁZÁR János vasútfejlesztés
Lázár János bejelentést tesz: átadják az új autópályát, amire mindenki várt / Fotó: Bús Csaba / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hétfőre teljesen elkészül az 5c-s folyosó utolsó szakasza Horvátországban, Pélmonostortól a magyar határig. Ez egy öt kilométer hosszú szakasz, amely a horvátországi A5-ös autópálya része. 

A gyorsforgalmi út Eszéken és Diakováron keresztül köti össze a magyar határt a bosznia-hercegovinai határral.

A Magyarországról érkezőknek fontos információ, hogy a forgalom az összekapcsolt M6-os és a horvát A5-ös autópályán október 7-én indul meg.

Az építési és közlekedési miniszter és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn átadja a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópályákat összekapcsoló szakaszt. 

Ezzel együtt a teljes páneurópai közlekedési folyosó kiépítése is halad, amely Budapestet köti össze a horvát tengerparti kikötővel, Plocéval, és a projektek 2030-ig várhatóan befejeződnek a boszniai szakaszok elkészülésével.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd. 

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazóknak. A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

„Az M6-os autópálya, majd horvát oldalon az A5 autópálya befejezése és találkozása egy újabb lépéssel visz minket közelebb ahhoz a vállalásunkhoz, hogy minden sztrádát elviszünk Magyarország határáig. 2010-ben, amikor átvettük a kormányzást, mindössze 3 autópálya érte el az országhatárt” – közölte Lázár János

Hozzátette, hogy most lezárult projekttel ez a szám 10-re bővült. 

Az is írta, hogy ez talán a legfontosabb része annak az európai vasúti-közúti közlekedési korridornak, amely Közép-Európát köti össze a Balkánnal. 

Eszék közelebb jön 

Az átadás után a magyar M6-os autópálya közvetlenül kapcsolódik majd a horvát A5-ös úthoz. Ez jelentősen lerövidíti az utazási időt Budapest és Eszék között, és közelebb hozza a kelet-szlavóniai várost a magyar fővároshoz. Ez az utolsó, befejező szakasz a horvát A5-ös autópályán, amely közvetlenül csatlakozik a magyarországi M6-oshoz, és így Horvátországot összeköti Bosznia-Hercegovinával.

A beruházás befejezésével a Budapest és Eszék közötti út autópályán kevesebb mint két óra lesz, 

és a magyar főváros utazás szempontjából közelebb kerül kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb. 

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazóknak. A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

