A lengyelek kimondták, most már elég: millió az ukrán menekült és a munkanélküli

A lengyel munkaerőpiaci helyzet romlását jelezve, 5,5 százalékra emelkedett a munkanélküliségi ráta 2025 augusztusában az előző havi 5,4 százalékról. A Lengyel Központi Statisztikai Hivatal által közölt legfrissebb adatok több mint két és fél éves negatív csúcsot jelent, utoljára 2023 februárjában mértek ilyen magas értéket. A munkanélküliek száma egyetlen hónap alatt 25,5 ezerrel bővült, így elérve a 856,3 ezer fős teljes létszámot. A Lengyelországban kialakult helyzet kedvezőtlen tendenciáját az éves összevetés is alátámasztja, hiszen egy évvel korábban a munkanélküliség még jóval alacsonyabb szinten, 5,0 százalékon állt.

Marcin Przydacz, Lengyelország elnöki nemzetközi politikai irodájának vezetője Forrás: Marcinprzydacz.pl

Lengyelországban betelt a pohár

A Mandiner, az Ukrinform értesüléseire hivatkozva megírta, hogy ezekkel a riasztó adatokkal párhuzamosan, mit kommunikál a lengyel politika.

Lengyelország elérte a befogadóképessége határát – jelentette ki a a lengyel elnöki hivatal nemzetközi politikai irodájának vezetője az ukrán menekültek vonatkozásában.

Amikor a menekültek befogadásának mértéke meghaladja az ország alkalmazkodási és integrációs képességét, problémák kezdenek felmerülni és Lengyelország nem akar ilyen problémákat

– szögezte le Marcin Przydacz, a külpolitikai iroda vezetője.

Elmondása szerint: „már elértük a határt az ukránok befogadásában – nem tudunk többet befogadni”, ezért eljött annak az ideje, hogy az integrációra összpontosítsunk, és ez a folyamat már zajlik. De nem engedhetjük meg, hogy elkülönült enklávék alakuljanak ki.

Jelenleg mintegy egymillió ukrán menekült tartózkodik Lengyelországban, tudhattuk meg. Kérdéses, hogy a növekvő munkanélküliséggel küzdő lengyel gazdaság képes lesz-e kitermelni a már befogadott, nagy számú menekült segélyezéséhez szükséges anyagi forrásokat. Félő, hogy az ország a forráshiány és a nemdolgozók növekvő száma által gerjesztett negatív spirálba sodródik, amiből a kilábalás hosszú évekbe is beletelhet.

