Új gyorsforgalmi épül: forrnak az indulatok, kisajátítások jönnek a gigaberuházás miatt – tudni akarják, hogy mikor kell költözni

Egyre inkább közeledik az M200-as autóút kivitelezésének időpontja, a gigaberuházás részleteiről az illetékesek lakossági fórumok keretében tájékoztatják a helyieket. Legutóbb Szabadbattyánban jártak – írja a Feol.

M200-as: az autóút építése feszültséget okoz / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

Mint az ismeretes, az M200-as autóút egy tervezett magyarországi gyorsforgalmi út, melynek célja, hogy tehermentesítse az M0-st és összekapcsolja az M1-es, valamint az M7-es autópályát Székesfehérvár térségében, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózatába kapcsolódjon.

Földkisajátítások jöhetnek

A tervek szerint az M200-as út tervezett nyomvonala az M1-es autópályától indul Székesfehérvár nyugati elkerülőjéig, és egy 110 kilométer per óra sebességre alkalmas kétszer két sávos autóút épül ki a projekt során, melynek kezdete várhatóan 2027, befejezése pedig 2030.

Ahogy az a szabadbattyáni fórumon elhangzott,

a beruházás négy szakaszból áll, melyek közül a harmadik szakasz érinti a szabadbattyániakat, közülük is leginkább azokat, akik a település Emmaróza részén élnek az Ezerjó dűlő és a Muskotály dűlő között. Nekik a telkeik egy részéről vagy egészéről kell majd lemondaniuk az útépítés miatt, ami érthetően sokakban kérdéseket vetett fel.

A helyiek mindenekelőtt azt szerették volna tudni, hogy az az ingatlan, ahol ők élnek, érintett e, mert erről eddig állításuk szerint nem volt információjuk. Ezt egy kivetített térképen, mely a helyrajzi számokat is jelölte, megtudhatták. Emellett arra irányuló kérdések is voltak, hogy hogyan fog zajlani a folyamat. Mi alapján döntik el, hogy egy-egy telek mennyit ér, és ha úgy adódna, mennyi idejük van a költözésre?

A tájékoztatás szerint az építési engedély decemberre várhatóan meglesz, így az érintett ingatlantulajdonosok 2026-ban várhatnak értesítést, illetve az

ingatlanjaik egyedi felmérése után az állam tesz egy adásvételi ajánlatot az adott telekért vagy telekrészért.

Az önkormányzat nélkül döntenek

Sokan a kivitelezést ismertető jelen lévő fél mellett Kovács Péter polgármestertől is választ vártak, ám, mint elmondta: mivel gazdasági ingatlanokról van szó, és ennek az autóútnak a megépítése még jóval korábban lett elfogadva, az önkormányzatnak vajmi kevés a beleszólása a projekt megvalósulásába vagy annak módjába. Hangoztatta, ő csak abban bízik, hogy az érintettek a lehető legkevesebb kárral vészelik át az útépítést.