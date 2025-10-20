Magyarország új gyorsforgalmi útja: hamarosan leáll az építkezés, de nagyon szorít a határidő, erőltetett menetbe kapcsol a kivitelező – videó

A Duna Aszfalt Építő Zrt. teljes gőzzel dolgozik az M49-es gyorsforgalmi út Mátészalka-Ököritófülpös szakaszán, hogy a téli fagyok előtt minél többet elérjen. Az első 10 kilométeren már látszik a vége, a földmunkák nagy része pedig idén lezárul – értesült a Magyar Építők portál.

Fotó: Magyar Építők

Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában most 28,15 kilométeres négysávos út születik Mátészalka és Ököritófülpös között, amit később az Ököritófülpös-Csenger szakasz követ. Ez köti össze végre az M3-as autópályát a Szatmárnémeti melletti magyar-román határátkelővel, fellendítve a régió közlekedését.

Az elmúlt hónapok lendületes munkájának eredménye látványos: a 0+450-es és 10+500-as kilométerszelvények között a kopóréteg kész, a befejező munkák 80 százalékán túlvannak. Felfestették a burkolati jeleket, felállították a szalagkorlátokat, és telepítették a vadvédő kerítéseket.

Sőt, a 0+450-es és 1+700-as szakaszt, valamint a Jármi csomópont egy részét már ideiglenesen megnyitották a forgalom előtt, hogy a 49-es főút burkolatát erősíthessék. Hat híd teljesen kész, tizenöt műtárgyon pedig megvan a pályalemez. A kulcsfontosságú Kraszna-hídon szegélyek, úszólemez és dilatáció jön még idén, az aszfaltot jövő tavasszal terítik.

A teljes csomagban négy különszintű és öt körforgalmi csomópont, 22 műtárgy, kétoldali pihenők, plusz a 3,3 kilométeres győrteleki elkerülő főút is elkészül, közművekkel együtt. Téli roham: 26,5 kilométernél tartanak a kötőrétegigJelenleg a 20+500-as és 26+500-as szakaszon épül a pályaszerkezet, a főpálya pedig 20 kilométernél már kötőréteg-szinten kész.

A győrteleki csomópont aszfalttal borított, a 49-es és 491-es utak kereszteződésében pedig körforgalom épül. Kiemelt a 471-es főút debrecen-mátészalkai csomópontjának felújítása: a két körforgalom megvan, most a forgalomtechnika és az összekötés folyik. A szerződés szerinti befejezési határidő 2026. szeptember, így a mostani előrehaladás fontos mérföldkő a projekt ütemtervében.